video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 15 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 15 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.Trionfa l’elemento aria nell’oroscopo di sabato 15 giugno. Voglia di condividere e attenzione all’altro! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di domani, sabato 15 giugno 2024 possiamo goderci tutta la forza dell’elemento aria con i pianeti in Gemelli e la Luna in Bilancia. Questo é l’elemento della socievolezza, dell’equilibrio tra noi e gli altri. Il segno fortunato é la Bilancia stessa, mentre il segno sfortunato la Vergine.

Ariete

Amore: se non fosse per la Luna storta, saresti un perfetto, godurioso, simpatico umorista. Peccato.

Fortuna: tieniti pronto a raccogliere piccole sorprese inaspettate.

Il consiglio del giorno: dedicati a qualcosa che stimoli la tua mente e ti faccia divertire: rompicapo, giochi di società o quiz appassionanti.

Voto: 6

Toro

Amore: come un perfetto tiramisù fatto in casa. Gnam.

Fortuna: piccole vittorie quotidiane.

Il consiglio del giorno: prova a fare il pane in casa.

Voto: 8

Leggi anche L’oroscopo di venerdì 14 giugno 2024

Gemelli

Amore: magici illusionisti.

Fortuna: facile come trovare il regalino nel pacchetto delle patatine.

Il consiglio del giorno: vai a caccia di nuovi hobby.

Voto : 9

Cancro

Amore: emotività e passione a palla. Astenersi superficialotti.

Fortuna: è in fondo alla strada panoramica, goditi il viaggio.

Il consiglio del giorno: cura la malinconia con una playlist energizzante.

Voto : 6

Leone

Amore: oggi niente palpate, solo coccole con parole d’apprezzamento.

Fortuna: le tue conoscenze sono un paracadute grande come un campo da calcio.

Il consiglio del giorno: prenditi un bel giorno di vacanza, no stress.

Voto: 8

Vergine

Amore: spietata dominatrice.

Fortuna: sei piuttosto consapevole di dover fare da sola.

Il consiglio del giorno: raccogli informazioni per un ritiro Zen.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Amore: romantico e idealizzato.

Fortuna: innegabile!

Il consiglio del giorno: alimenta la tua vena artistica: dalla visita ad una mostra a un’opera a maglia creata con le tue manine, non metterti limiti.

Voto: 10

Scorpione

Amore: e pensare che eri famoso per essere fissato col sesso, ERI.

Fortuna: ti tocca portare ancora pazienza.

Il consiglio del giorno: sfogati sul tuo diario segreto.

Voto: 5

Sagittario

Amore: in modalità “ci vorrebbe un amico”.

Fortuna: questa sconosciuta.

Il consiglio del giorno: fatti portare in gita, un cambio d’aria potrebbe farà bene all’umore.

Voto: 6 –

Capricorno

Amore: quello che ti manca in termini di pazienza, lo recuperi in sex appeal. Hot!

Fortuna: ti senti fortunato come quello che viene “battezzato” dall’unico piccione nel raggio di chilometri.

Il consiglio del giorno: dedicati alla cosa che ti appassiona di più.

Voto: 6 –

Acquario

Amore: sarebbe come quello degli angeli, se gli angeli fossero cervellotici.

Fortuna: esperienze extra-ordinarie.

Il consiglio del giorno: organizza una cena tra amici, con divieto d’accesso alle rispettive famiglie.

Voto: 8

Pesci

Amore: nella comunicazione non verbale, ve la cavate alla grande.

Fortuna: sarebbe trovare chi riesce a capirvi.

Il consiglio del giorno: preparate il conto alla rovescia che vi separa dalle ferie.

Voto: 6