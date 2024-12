L’oroscopo di domani, domenica 15 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: aperto a nuove conoscenze.

Fortuna: vi fa avere idee geniali.

Il consiglio del giorno: impara una canzone di Natale in una lingua che non conosci.

Voto: 8 +

Toro

Amore: ti senti come a dieta.

Fortuna: ti appanna tutti gli specchi di casa.

Il consiglio del giorno: cenetta a base di sushi rigorosamente a domicilio.

Voto: 5

Gemelli

Amore: zuccherosi.

Fortuna: Ve la spalmate come la crema dopo la doccia.

Il consiglio del giorno: evitate di farvi troppe domande esistenziali.

Voto: 6 +

Cancro

Amore: accogliente come l’abbraccio della mamma.

Fortuna: aleggia nei dintorni dell’albero addobbato in salotto.

Il consiglio del giorno: prepara biscotti zenzero e cannella da offrire per merenda.

Voto: 7

Leone

Amore: senza filtri.

Fortuna: ti segue con costanza.

Il consiglio del giorno: trova modi alternativi per dimostrare il tuo affetto.

Voto: 6 per l’audacia.

Vergine

Amore: un continuo lamento.

Fortuna: mette a dura prova il tuo sistema nervoso

Il consiglio del giorno: ricordati la scadenza dell’IMU.

Voto: 4 e mezzo

Bilancia

Amore: a cinque stelle.

Fortuna: abbonda come la crema al mascarpone sulla fetta di Pandoro.

Il consiglio del giorno: prenota trucco e parrucco in tempo per la Vigilia.

Voto: 9

Scorpione

Amore: non te lo fili.

Fortuna: non sempre approva le tue fughe di parola.

Il consiglio del giorno: a volte è meglio preferire le mezze verità.

Voto: 5

Sagittario

Amore: basta farti uno squillo.

Fortuna: ne hai le tasche piene.

Il consiglio del giorno: una pratica yoga per la Luna piena e per partire la giornata con l’energia giusta.

Voto: 7

Capricorno

Amore: lo trovi nella tua solidità.

Fortuna: puoi farne anche a meno.

Il consiglio del giorno: accetta tutti gli inviti pre natalizi di amici e parenti.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: a livelli più che soddisfacenti.

Fortuna: ti mette la copertina sui piedi.

Il consiglio del giorno: non puoi perderti il film di Natale su Netflix “Our Little secret”.

Voto: 7 + un gran tenerone

Pesci

Amore: non è nei vostri pensieri.

Fortuna: non siete nei suoi pensieri.

Il consiglio del giorno: Siediti in un luogo tranquillo, chiudi gli occhi e concentrati sul respiro. Inspira lentamente dal naso contando fino a quattro, poi espira altrettanto lentamente, lasciando andare ogni tensione

.Voto: 4 + esausti