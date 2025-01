video suggerito

L'oroscopo di domani, martedì 14 gennaio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, martedì 14 gennaio 2025 e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: dolcezze da legarsi le dita.

Lavoro: devi imparare a distinguere la destra dalla sinistra.

Fortuna: ti regala grandi sorrisoni da spendere con chi vuoi.

Il consiglio del giorno: impara ad indirizzare il tuo entusiasmo.

Voto: 7 alla riscossa.

Toro

Amore: solo mentre dormi.

Lavoro: solido come una pietra miliare.

Fortuna: ti lascia i tuoi spazi.

Il consiglio del giorno: puoi mettere serenamente in mute il telefono.

Voto 5 scorbutico.

Gemelli

Amore: sapete come conquistarlo in poche mosse.

Lavoro: appassionati.

Fortuna: torna a farvi splendere.

Il consiglio del giorno: travolgete tutti con la vostra simpatia e grande armonia.

Voto 8 armoniosi.

Cancro

Amore: solido come una roccia.

Lavoro: come la scala mobile degli anni '80.

Fortuna: sei abbonato al meglio.

Il consiglio del giorno: esprimi un desiderio.

Voto 8 radioso.

Leone

Amore: ricevi mille complimenti.

Lavoro: sai incassare benissimo i complimenti.

Fortuna: arriva sempre puntuale agli appuntamenti.

Il consiglio del giorno: contraccambia favori e collaborazioni.

Voto 8 e mezzo impettito.

Vergine

Amore: preciso come da tue indicazioni.

Lavoro: il momento preferito della tua giornata.

Fortuna: la sai cogliere in ogni momento.

Il consiglio del giorno: acquista un set completo per la pittura ad olio.

Voto 8 e mezzo dettagliatissima.

Bilancia

Amore: ti sembra una traduzione dall’aramaico antico.

Lavoro: meglio precise che facilone.

Fortuna: non è una qualità tangibile.

Il consiglio del giorno: persegui obiettivi tangibili.

Voto 6 e mezzo e luci accese.

Scorpione

Amore: sai proprio come farlo impazzire.

Lavoro: attenzione a non sfilare subito la sedia al capo.

Fortuna: la convinci solo con la dolcezza.

Il consiglio del giorno: attento ai modi che potrebbero essere troppo militareschi.

Voto 5 e mezzo pretendi la Luna.

Sagittario

Amore: lasciati andare all’impulso.

Lavoro: come su un treno puntualissimo svizzero.

Fortuna: torna a sorriderti.

Il consiglio del giorno: lasciati andare a tutte le tue intuizioni.

Voto 7 e mezzo in ripresa.

Capricorno

Amore: anche qui sempre impeccabile.

Lavoro: ti piace avere sempre ragione.

Fortuna: come un bigliettone verde nel portafoglio.

Il consiglio del giorno: investi i nuovi settori.

Voto 7 e mezzo attivissimo.

Acquario

Amore: ipercritico.

Lavoro: occhio agli strafalcioni.

Fortuna: ti manca come i limoni estivi.

Il consiglio del giorno: non lasciarti andare ai facili giudizi.

Voto 5 giudicante.

Pesci

Amore: sempre al vostro fianco.

Lavoro: benedetti dall’effetto ‘c’.

Fortuna: vi basta schioccare le dita.

Il consiglio del giorno: condividete le vostre fortune.

Voto 8 + fortunelli.