L'oroscopo di domani mercoledì 13 novembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, mercoledì 13 novembre 2024, con le previsioni per tutti i segni zodiacali di Ginny: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

Amore: bruci proprio di passione.

Lavoro: stretta di mano ferrea.

Fortuna: non vedi l’ora di forgiarlo a tuo piacere.

Il consiglio del giorno: tutti ai tuoi ordini.

Voto: 8 sicuro in te stesso.

Toro

Amore: di nuovo in forma smagliante.

Lavoro: ti deve proprio appassionare.

Fortuna: ce la metti tutta per produrla in autonomia.

Il consiglio del giorno: cucina una torta di mele a chi vuoi bene.

Voto 7 e mezzo di nuovo innamorato.

Gemelli

Amore: si riaccende la fiammella come nelle stufe a gas.

Lavoro: tanta voglia ma solo di fare pausa pranzo.

Fortuna: siete pieni di talenti non sfruttati al meglio.

Il consiglio del giorno: impegnatevi di più in generale.

Voto 5 e mezzo molto dotati.

Cancro

Amore: lontanissimo dai tuoi standard.

Lavoro: non fare promesse che non puoi mantenere.

Fortuna: le scrivi lettere per provare a riconquistarla.

Il consiglio del giorno: guarda un film romantico con i fazzolettini di carta pronti all’uso.

Voto 5 affaticato.

Leone

Amore: deve essere fatto su misura.

Lavoro: inutile provare a starci dietro.

Fortuna: sai perfettamente come farla moltiplicare.

Il consiglio del giorno: non ascoltare nessuno.

Voto 8 – ben indirizzato.

Vergine

Amore: puoi schioccare le dita.

Lavoro: ti basta esprimere un desiderio per farlo avverare.

Fortuna: pronta a renderti felice per tutto il giorno.

Il consiglio del giorno: look formale che ti sta benissimo.

Voto 7 in ordine.

Bilancia

Amore: accomodante come un cuscino di chiodi.

Lavoro: inutile provare a farti notare il punto di vista di qualcun’altro.

Fortuna: sorda a qualsiasi suggerimento.

Il consiglio del giorno: ricorda che non sei sempre tu il soggetto della discussione.

Voto 5 facilmente permalosa.

Scorpione

Amore: si esprime sinceramente.

Lavoro: la regola è sempre minimo sbattimento anche senza il massimo risultato.

Fortuna: investita totalmente nei sentimenti.

Il consiglio del giorno: organizza le vacanze di Natale.

Voto 6 e mezzo riscaldato.

Sagittario

Amore: come un lancio con il paracadute.

Lavoro: multitasking un po’ caotico.

Fortuna: ogni tanto ti chiede di metterti in pausa.

Il consiglio del giorno: evita di iscriverti all’ennesimo corso di specializzazione.

Voto 8 e mezzo troppo energico.

Capricorno

Amore: passa prima dalla sfera amicale.

Lavoro: non ci sono grandi stravolgimenti all’orizzonte.

Fortuna: finalmente ti sorride nuovamente.

Il consiglio del giorno: opta sempre per un approccio strategico.

Voto 5 e mezzo ma in rimonta.

Acquario

Amore: è uno stile tutto tuo e speciale.

Lavoro: segui il tuo ritmo biologico.

Fortuna: ti permette di fare di tutto come la nonna con il nipotino.

Il consiglio del giorno: non devi per forza fare sempre l’originale.

Voto 8 e mezzo fai tutto di testa tua.

Pesci

Amore: super sensibili.

Lavoro: volenterosi quanto basta.

Fortuna: la consegna posticipata.

Il consiglio del giorno: esternate tutte le vostre meravigliose emozioni.

Voto 7 commossi.