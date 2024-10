video suggerito

L’oroscopo di sabato 12 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 12 ottobre 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali di Ginny: scopri cosa ti riservano gli astri su amore, lavoro e fortuna. Il Toro e il Leone è meglio che non parlino di sentimenti. Il segno fortunato sono i Gemelli il segno sfortunato il Toro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di domani, sabato 12 ottobre 2024, e le previsioni di Ginny segno per segno: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Nell'oroscopo di sabato 12 ottobre 2024 Mercurio in Bilancia si quadra a Plutone in Capricorno, portando a galla riflessioni profonde e confronti complessi. I pensieri cercano stabilità, ma Plutone spinge a scavare ancora più giù, obbligandoci ad indagare verità nascoste e, a tratti, scomode. Nel frattempo, la Luna in Acquario favorisce la ricerca di soluzioni nuove e originali, risvegliando il desiderio di rompere la routine con un approccio creativo. Il segno fortunato sono i Gemelli il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Amore: questa Luna ti ammorbidisce un pò.

Fortuna: non sottovalutare la sua presenza silenziosa.

Il consiglio del giorno: quando ti senti particolarmente nervoso, una camminata a piedi nudi può solo farti bene.

Voto: 5 e mezzo

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 14 al 20 ottobre 2024

Toro

Amore: starti vicino non è proprio una cosa semplice.

Fortuna: non ci credi molto.

Il consiglio del giorno: con Venere opposta, potresti sentire un impulso irrefrenabile a fare piazza pulita del guardaroba, buttando vestiti che ormai non sopporti più. Ma prima di lanciarli fuori dalla finestra, pensa che regalando quei capi donerai loro una nuova vita.

Voto: 5

Gemelli

Amore: solo se rimane ad ascoltarvi.

Fortuna: se la giornata fosse una partita di carte, avreste tutti i jolly in mano.

Il consiglio del giorno: spargete per il mondo le vostre perle di ottimismo, come fossero coriandoli.

Voto: 8

Cancro

Amore: ci credi molto.

Fortuna: se fossi in te, farei una telefonata per chiedere l'aiuto da casa.

Il consiglio del giorno: segui qualcuno a cui tieni nelle sue avventure: potrebbe essere un ottimo modo per rafforzare il vostro legame e scoprirvi sotto una luce diversa.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: al solo pensiero ti viene da grattare.

Fortuna: ti vuole bene a prescindere.

Il consiglio del giorno: concediti un bel libro da divorare questo weekend, perché poi Mercurio ti volta le spalle e non avrai più lo stesso slancio.

Voto: 5

Vergine

Amore: ti si abbraccia molto volentieri.

Fortuna: stai imparando un sacco di cose anche in sua assenza.

Il consiglio del giorno: fai ciò che ti rende felice, con le persone che ti fanno sentire bene. Te lo meriti davvero.

Voto: 7

Bilancia

Amore: con il pensiero viaggi molto.

Fortuna: te la giochi solo se ne senti la necessità.

Il consiglio del giorno: organizza una serata di giochi in scatola, sarà un'occasione perfetta per divertirti e sfruttare al meglio la tua lucidità mentale prima che Mercurio cambi direzione.

Voto: 7 meritatissimo

Scorpione

Amore: c’è ma ti irrita facilmente.

Fortuna: ti destreggi tra le varie difficoltà della giornata.

Il consiglio del giorno: riguarda, munito di fazzoletti, “ I ponti di Madison Country”

Voto: 6 abbondante

Sagittario

Amore: potresti fare concorrenza a qualche illustre poeta.

Fortuna: se trovi una banconota ai tuoi piedi, non illuderti troppo: una folata di vento arriverà a spazzartela via prima che tu possa raccoglierla.

Il consiglio del giorno: adotta un abbigliamento rilassato per sentirti a tuo agio, un look da bravo ragazzo, per intenderci: semplice, comodo e curato.

Voto: 7 +

Capricorno

Amore: concediti un weekend tranquillo.

Fortuna: vi piacerebbe sentirne di più.

Il consiglio del giorno: stare immerso nella natura per te è sempre un toccasana, approfittane anche se piove.

Voto: 6 – –

Acquario

Amore: ti senti parecchio insicuro.

Fortuna: è una carta che sai di avere a disposizione.

Il consiglio del giorno: con Giove dalla tua parte, è il momento perfetto per concederti qualche acquisto imprevisto ma incredibilmente gratificante.In fondo, ogni tanto è giusto viziarsi con qualcosa che hai davvero desiderato a lungo.

Voto: 7

Pesci

Amore: così teneri che vi si taglia con un grissino.

Fortuna: siete troppo presi dai bacini per badarci.

Il consiglio del giorno: esercizi fisici già di prima mattina… niente di meglio per iniziare la giornata con energia.

Voto: 7 pieno