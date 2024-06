video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 12 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 12 Giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna in Vergine, ci riporta al bisogno di avere tutto sotto controllo. Anche Mercurio non sentirà ragioni. Il segno fortunato é il Capricorno mentre il segno sfortunato i Pesci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell’oroscopo di domani, mercoledì 12 giugno 2024, il Sole si allontana da Saturno ma Mercurio ci si avvicina. Con anche la Luna in Vergine il puntiglio e la critica saranno inarrestabili. Il segno fortunato é il Capricorno mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: attento agli incontri del destino.

Lavoro: ci vedi proprio lungo. Per te non esistono sorprese.

Fortuna: potresti felicemente giocartela al casinò.

Il consiglio del giorno: è un buon momento per gli investimenti.

Voto: 8 ci vedi proprio lungo.

Toro

Amore: sei totalmente dedito al partner.

Lavoro: sei perfetto per controbattere qualsiasi tipo di reclamo.

Fortuna: ti permette acrobazie stile atlete del nuoto sincronizzato.

Il consiglio del giorno: non farti prendere la mano con le telecamere dell’antifurto in casa.

Voto 7 molto protettivo.

Gemelli

Amore: lo dovete conoscere almeno dall’asilo.

Lavoro: maghi dei contratti ben ponderati.

Fortuna: supera qualsiasi vostra aspettativa.

Il consiglio del giorno: quattro chiacchiere al bar.

Voto 6 – perché avete bisogno di comprensione.

Cancro

Amore: sei da 5 stelle, come gli hotel.

Lavoro: sei come il capitano della squadra, tutti ti seguono.

Fortuna: sta tutta nei tuoi muscoloni scalpitanti.

Il consiglio del giorno: iscriviti a una gara di corsa amatoriale.

Voto 8 in formissima.

Leone

Amore: da film romantico.

Lavoro: tu parli solo con i vertici della dirigenza.

Fortuna: superare qualsiasi situazione con una piroetta è la tua specialità.

Il consiglio del giorno: non devi per forza farti valere.

Voto 7 e mezzo super intelligente.

Vergine

Amore: nottate focosissime.

Lavoro: sei equipaggiata come un alpinista che affronta l’Everest.

Fortuna: sai perfettamente dove andare a recuperarla.

Il consiglio del giorno: corsetta mattutina per partire subito con grande slancio.

Voto 7 e mezzo brillante.

Bilancia

Amore: pronta a spettacolini bourlesque.

Lavoro: basta schioccare le dita e tutto si realizza.

Fortuna: ti dona come il bikini dopo un anno di palestra e dieta.

Il consiglio del giorno: un regalo lussuoso è quello che ti meriti.

Voto 8 da coccolare.

Scorpione

Amore: timidi bacetti sulle guance.

Lavoro: lasci pure fare tutto agli altri.

Fortuna: finita come la crema protezione 50 ai Caraibi.

Il consiglio del giorno: per le nuove iniziatevi rivolgersi altrove.

Voto 6 e sei già contento.

Sagittario

Amore: single incallito.

Lavoro: non hai alcuna intenzione di accendere computer e telefono.

Fortuna: ti basta una caramella gommosa per essere felice.

Il consiglio del giorno: inizia un corso di meditazione trascendentale.

Voto 5 solitario.

Capricorno

Amore: lo vuoi far impazzire.

Lavoro: fare il capo ti viene benissimo.

Fortuna: ti permette qualsiasi cosa.

Il consiglio del giorno: look elegante sportivo per te che sei sempre di corsa.

Voto 9 osannato dalle folle.

Acquario

Amore: solo se celebrale.

Lavoro: pensi più velocemente di un computer.

Fortuna: è una giornata in spiaggia sul lettino.

Il consiglio del giorno: acquista le parole crociate.

Voto 7 e mezzo tutto testa.

Pesci

Amore: gioca a nascondino.

Lavoro: è il posto più noioso dove trascorrere le giornate.

Fortuna: gioca a nascondino con l’amore.

Il consiglio del giorno: provate a non essere troppo impazienti.

Voto 5 – irritati.