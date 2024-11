video suggerito

L’oroscopo di domenica 10 novembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 10 novembre 2024, con le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: non ti manca proprio nulla.

Fortuna: con il tuo sorriso malandrino conquisti anche lei.

Il consiglio del giorno: sicuro che l’idea di regalare un’autobiografia scritta di tuo pugno sia un successo garantito? Magari basarsi solo su quella settimana di “illuminazione poetica” potrebbe risultare un tantino rischioso.

Voto: 8

Toro

Amore: hai voglia di connessione emotiva.

Fortuna: portarsi a casa le lasagne della mamma per il pranzo di domani.

Il consiglio del giorno: se proprio la pigrizia ha la meglio, concediti almeno 30 minuti di cyclette comodamente nel salotto.

Voto: 6

Gemelli

Amore: non lo volete neanche sentir nominare.

Fortuna: suona alla porta ma non le aprite.

Il consiglio del giorno: scaricate un'app come MyFitnessPal per fare ginnastica, anche alle 5 di mattina, quando sarete già svegli.

Voto: 4 e mezzo

Cancro

Amore: sei tutto bacini affettuosi.

Fortuna: ritrovare un cimelio vintage che vale una piccola fortuna.

Il consiglio del giorno: manca ancora più di un mese, ma, fossi in te, inizierei già a fare qualche prova per il panettone fatto in casa… così arrivi preparato e con la ricetta perfetta.

Voto: 7 e mezzo.

Leone

Amore: le tue notifiche su Tinder continuano a lampeggiare senza sosta.

Fortuna: ti senti come se fossi seduto sul trono del tuo impero.

Il consiglio del giorno: porta un po’ di brio nelle tue giornate e non temere di stuzzicare, sia mentalmente che fisicamente. Un po’ di pepe rende la vita più vivace… anche per chi ti sta accanto.

Voto: 8

Vergine

Amore: inizi a temere di invecchiare da sola.

Fortuna: attendi il tuo momento ma stai perdendo le speranze.

Il consiglio del giorno: la serata ideale potrebbe concludersi con un momento tutto per te, in compagnia di un buon audiolibro (dato che Mercurio è ancora in quadratura) e una tisana rilassante.

Voto: 4 +

Bilancia

Amore: non ti ferma proprio nessuno.

Fortuna: stai facendo il pienone.

Il consiglio del giorno: esplora un manuale di Tantra e comincia a sperimentare qualche nuova idea, con una consapevolezza rinnovata.

Voto: 7 e mezzo

Scorpione

Amore: ti lasci trasportare da fantasie innocenti.

Fortuna: il campo va e viene.

Il consiglio del giorno: organizza la settimana in anticipo per partire con il piede giusto e ridurre lo stress.

Voto: 6 e mezzo

Sagittario

Amore: il tuo entusiasmo non è frenato.

Fortuna: gli imprevisti sono piccoli ostacoli lungo il tuo cammino.

Il consiglio del giorno:mantieni viva la tua anima da esploratore acquistando qualche nuova guida turistica.

Voto: 7 +

Capricorno

Amore: hai bisogno di sentirti accolto.

Fortuna: seguire l’intuito potrebbe essere la strada giusta.

Il consiglio del giorno: una piccola fuga fuori città, assaporando ogni momento con calma.

Voto: 7

Acquario

Amore: scrivi poesie su commissione.

Fortuna: hai sempre a disposizione quel pizzico che non guasta.

Il consiglio del giorno: va bene darsi da fare per gli amici, ma cerca di non esagerare nel pretendere di avere sempre l’ultima parola.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: lo immaginate con le sembianze del principe azzurro.

Fortuna: vi appare sono nei sogni.

Il consiglio del giorno: rispolverate qualche classico Disney da rivedere con tutta la famiglia.

Voto: 6