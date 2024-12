L’oroscopo di domani, martedì 10 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny

video suggerito

Ariete

Amore: ti piace in ogni posizione.

Lavoro: un vero leader da seguire.

Fortuna: è totalmente ai tuoi piedi.

Il consiglio del giorno: fai valere sempre le tue ragioni.

Voto: 9 inarrestabile.

Toro

Amore: stranamente solitario.

Lavoro: partecipi solo per far presenza.

Fortuna: le scrivi lettere di invito a feste natalizie per farla tornare.

Il consiglio del giorno: dedicati solo al relax.

Voto 6 svogliato.

Gemelli

Amore: pronti per giochi erotici.

Lavoro: avete voglia di spiccare il volo.

Fortuna: si intona perfettamente col vostro incarnato.

Il consiglio del giorno: ovviamente organizzate una festa karaoke!

Voto 8 imprevedibili.

Cancro

Amore: stile poeta maledetto.

Lavoro: le previsioni per te sono a ribasso.

Fortuna: vorresti fosse sempre al tuo fianco.

Il consiglio del giorno: ogni tanto una giornata ‘no’ capita a tutti.

Voto 5 in silenzio.

Leone

Amore: non è nella lista delle tue priorità.

Lavoro: pronto per fare lo scatto in avanti.

Fortuna: non è energica come al solito, ma va bene lo stesso.

Il consiglio del giorno: non lamentarti se va tutto bene.

Voto 7 e mezzo ma non ti basta.

Vergine

Amore: ti sembra ti sia sfuggito qualcosa.

Lavoro: la routine è noiosa ma ti serve.

Fortuna: ti ha salutata senza darti troppe spiegazioni.

Il consiglio del giorno: non puntualizzare su tutto.

Voto 6 e mezzo per la confusione.

Bilancia

Amore: ti solletica fantasie proibite.

Lavoro: sei come i corsari che vanno all’arrembaggio.

Fortuna: è il tuo asso nella manica.

Il consiglio del giorno: mostra a tutti quanto vali.

Voto 6 – ma solo per la Luna storta.

Scorpione

Amore: è sotto esame.

Lavoro: avanza al ritmo di blues and jazz.

Fortuna: sei troppo disincantato per crederle.

Il consiglio del giorno: prova a essere un po’ meno malizioso.

Voto 7 perché hai gli occhi aperti.

Sagittario

Amore: un vero tripudio di sentimento.

Lavoro: rallenti ma solo per dedicarti all’amore.

Fortuna: rende tutto magico come l’atmosfera del Natale.

Il consiglio del giorno: metti la musica a palla in macchina come piace a te.

Voto 8 e mezzo gioioso.

Capricorno

Amore: non hai alcuna intenzione di riconquistarlo.

Lavoro: ora questo diventa il tuo focus primario.

Fortuna: è un concetto sopravvalutato.

Il consiglio del giorno: fai uno scrub per ammorbidirti un po’.

Voto 5 battagliero.

Acquario

Amore: scaldi i motori.

Lavoro: pronto a chiedere l’aumento.

Fortuna: ormai siete una cosa sola.

Il consiglio del giorno: compila la to do list lasciata ultimamente in disparte.

Voto 8 alla riscossa.

Pesci

Amore: da ridefinire i contorni.

Lavoro: avete bisogno di una nuova immagine.

Fortuna: trattiene le vostre follie.

Il consiglio del giorno: cogliete gli stimoli che vi arrivano dalla realtà.

Voto 6 un po’ smarriti.