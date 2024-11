video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 1 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 1 dicembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: sfoggi delle grandi doti seduttive ma poi preferisci dormire da solo.

Fortuna: ti allena ogni muscolo facendoti sentire proprio un macho.

Il consiglio del giorno: ricordati le buone maniere, specialmente con chi ti sopporta quotidianamente.

Voto: 7 +

Toro

Amore: Offri dei cioccolatini, ma lo fai lanciando l’intera scatola ( colpa di Marte quadrato che ti fa perdere la pazienza velocissimamente).

Fortuna: il tuo plaid preferito, che profuma di casa, a fine giornata.

Il consiglio del giorno: Capisco che il pranzo dalla mamma ti abbia lasciato senza fiato, ma subito dopo, prova a resistere alla tentazione di lanciarti sul divano. Fai almeno due passi, giusto per ricordare a te stesso che hai delle gambe.

Voto: tra il 6 e il 7

Gemelli

Amore: con tutta questa confusione non sapete che pesci pigliare.

Fortuna: visto che Mercurio rimane opposto, comunica con voi attraverso il linguaggio dei segni.

Il consiglio del giorno: non abbiate fretta e rileggete con attenzione ogni messaggino prima di inviarlo.

Voto: 4 e mezzo ( porta pazienza)

Cancro

Amore: custodisci il tuo cuoricino nello scomparto inferiore del frigorifero, incastrato tra frutta e verdura.

Fortuna: se intervenisse ti sentiresti più tranquillo.

Il consiglio del giorno: cerca sempre un punto d’incontro, a volte scoprirlo è più semplice di quanto si pensi.

Voto: 5 con il ghigno.

Leone

Amore: le dichiarazioni d’amore scritte sono le tue preferite.

Fortuna: se ne sta, tutta fiera, al tuo fianco.

Il consiglio del giorno: raduna la tua crew e portali all’aperitivo più cool della città: tu offri, loro brindano (e ti adorano)!

Voto: 8 senza neanche aprire il libro.

Vergine

Amore: faresti un sorriso solo se ti offrissero una teglia di lasagne fatte in casa.

Fortuna: il biscotto, che ti regala il tuo ristorante cinese di fiducia, è vuoto.

Il consiglio del giorno: se ti senti messa a dura prova, chiedere consiglio è un atto di maturità.

Voto: un 5 rassegnato

Bilancia

Amore: sai perfettamente che sesso e amore non sono la stessa cosa.

Fortuna: sempre a disposizione nella pochette vicino al burro cacao.

Il consiglio del giorno: Se dovessi avvertire la "necessità" di fare acquisti per le festività, meglio farti accompagnare in centro da un’amica: Venere, che non a tuo favore, potrebbe farti prendere degli abbagli.

Voto: 7 per la grinta

Scorpione

Amore: accetti dichiarazioni, purché siano davvero serie.

Fortuna: ti suona alla porta con un pacchettino…..o è una sorpresa o il corriere ha sbagliato.

Il consiglio del giorno: Marte ti spinge alla pigrizia, ma almeno porta il cane a fare una passeggiata. E se non hai un cane, muoviti un po' tu, anche in ciabatte va benissimo.

Voto: 7 (ringrazia Venere)

Sagittario

Amore: come un cioccolatino liquoroso: croccante fuori e godurioso dentro.

Fortuna: non ti puoi di certo lamentare.

Il consiglio del giorno: che il tuo compleanno sia già passato o stia per arrivare, festeggiare è sempre un’ottima idea. In ogni caso, auguri!

Voto: 8 +

Capricorno

Amore: sai trovare l’equilibrio perfetto per rendere tutti felici.

Fortuna: scoppietta insieme ai ceppi nel camino, creando un’atmosfera perfetta.

Il consiglio del giorno: una passeggiata mattutina all’aria fresca, con tappa obbligata alla pasticceria all’angolo per una colazione da campioni.

Voto: 7 e mezzo

Acquario

Amore: con il partner vi fate delle luuuunghe chiaccherate.

Fortuna: hai già scelto tutti i regali di Natale.

Il consiglio del giorno: Guardati un bel documentario su National Geographic per viaggiare almeno con la fantasia, visto che non ti dispiace startene inchiodato alla poltrona di velluto, a goderti il comfort senza muovere un passo.

Voto: 7 per la parlantina

Pesci

Amore: ad intermittenza come le lucine sull’albero.

Fortuna: è troppo occupata con gli addobbi e si dimentica di voi.

Il consiglio del giorno: mostratevi liberamente per quello che siete, essere autentici ripaga sempre.

Voto: 5 (d’incoraggiamento).