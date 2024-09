Lo studente di 14 anni morto a Fano per arresto cardiaco era da anni in attesa di un trapianto di cuore

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Tommaso, il ragazzo di 14 anni morto ieri in una scuola di Fano, era affetto da una rara malattia cardiaca congenita e incurabile che gli era stata diagnosticata nel 2021. Per questa ragione da circa due anni e mezzo era in lista di attesa per un trapianto di cuore all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. L'organo però, non è arrivato in tempo.

Il dramma è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 9, tra i banchi di scuola dell’istituto tecnico Olivetti di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Tommaso, che frequentava il primo anno, si è alzato dal suo banco per andare in bagno dicendo all'insegnante che si sentiva poco bene; pochi minuti dopo si è accasciato a terra privo di sensi davanti ai suoi compagni di classe.

I tentativi di rianimarlo effettuati prima dai docenti poi dal personale del 118, anche con l'ausilio di un defibrillatore, si sono rivelati purtroppo del tutto inutili. Tommaso è morto davanti ai genitori, nel frattempo accorso nella scuola, e alcuni suoi compagni di classe – profondamente turbati per quanto accaduto – hanno chiesto di poter tornare a casa prima della fine delle lezioni.

Non è stata disposta l'autopsia

Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’accaduto. Non è stata disposta autopsia, in quanto la morte è sopraggiunta a seguito di un malore per cause naturali, come ha constatato anche il magistrato della procura di Pesaro. Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del giovane parlando di "una giornata di grande dolore per la comunità" esprimendo la sua vicinanza alla famiglia del ragazzo "figlio di una dipendente comunale" dell’assessorato alla cultura.

In Italia quasi 8mila persone in attesa di un organo

Come rivela il Sistema Informativo Trapianti dell'Istituto Superiore della Sanità sono, ad oggi, 7.980 i pazienti in attesa di un organo, 707 dei quali di cuore, con un tempo d'attesa medio di 3 anni e mezzo. Tommaso era uno di loro.