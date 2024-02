Lo scavo cede durante i lavori, Francesco muore sul lavoro a 23 anni schiacciato dal terreno Il terribile incidente mortale sul lavoro a Stornara, in provincia di Foggia. Il 23enne Francesco Albanese era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione dei terreni agricoli ma il materiale accumulato sul bordo della buca sarebbe crollato sommergendolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Nuova tragedia sul lavoro oggi nel Foggiano dove un operaio di soli 23 anni, Francesco Albanese, è morto durante un terribile incidente sul lavoro a Stornara, piccolo comune a sud del capoluogo dauno. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di martedì 27 febbraio in un campo agricolo alla periferia del paese. Qui il giovane era impegnato in lavori per la messa in opera di un impianto di irrigazione dei terreni agricoli in località Contessa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ventitreenne sarebbe stato travolto dal terreno sovrastante che lo avrebbe sommerso e schiacciato senza dargli scampo. Lo scavo su cui era al lavoro, infatti, pare abbia ceduto parzialmente e il materiale accumulato sul bordo della buca sarebbe crollato, franando sul giovane operaio. Inutili per lui i successivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza di un collega che avrebbe assistito alla drammatica scena.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per il giovane non c'era più nulla da fare. Liberato dai detriti, il 23enne è stato consegnato agli operatori medici che però purtroppo ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno avviato subito le verifiche del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ma anche per accertare eventuali mancanze e colpe in termini di sicurezza sul lavoro. Sul posto erano in corso i lavori di posa di tubi per l’irrigazione con mezzi escavatori e camion.

La notizia ha sconvolto il piccolo paesino foggiano dove era residente il giovane che avrebbe compiuto 24 anni a marzo. "Un ragazzo d'oro che subito dopo il diploma ha iniziato a lavorare", "Un esempio per tanti giovani della sua età" lo descrivono i concittadini.

Il giovane operaio va ad aggiungersi ad una macabra conta dei morti sul lavoro che nello scorso anno ha fatto registrare 15 decessi nella provincia di Foggia. Nel 2023 sono state 78 le persone morte in Puglia a seguito di infortuni sul lavoro. I settori maggiormente colpiti, con 61 infortuni mortali, sono quelli dell’industria e dei servizi, seguiti dall’agricoltura con 16 vittime. Non è meno grave il dato relativi agli infortuni sul lavoro in Puglia: sono ben 27.580 le denunce dello scorso anno, una media di 75 casi al giorno.