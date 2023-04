Lo portano in ospedale, ma è già morto: sul torace ferite d’arma da fuoco. È giallo a Canosa di Puglia Il 43enne Michele Mastrorillo è morto all’ospedale di Canosa di Puglia dove è giunto questa mattina in fin di vita. Sul corpo ferite da arma da fuoco. L’uomo era molto conosciuto dalle forze dell’ordine per svariati reati commessi in passato.

A cura di Chiara Ammendola

È arrivato in ospedale a bordo di un'auto che lo ha lasciato all'ingresso del pronto soccorso, ma quando i medici lo hanno preso in cura non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite da arma da fuoco.

È giallo a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta Andria Trani, dove questa mattina il 43enne Michele Mastrorillo è morto all'ospedale della città, dove è stato accompagnato da alcuni famigliari. L'uomo era molto conosciuto dalle forze dell'ordine per alcuni precedenti penali.

Da chiarire se la morte sia stata conseguenza di un atto volontario da parte dell'uomo o se il colpo sia stato esploso da un'altra mano. Sul fatto indagano gli agenti della polizia di Stato, che stanno ascoltando i parenti e hanno avviato controlli anche presso l'abitazione del 43enne. Al momento non si esclude nessuna pista.

(notizia in aggiornamento)