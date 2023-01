ll proiettile entra dal collo ed esce dalla schiena: imprenditore vivo per miracolo dopo una rapina Fabio Galgaro, imprenditore di 66 anni, è stato rapinato ieri mentre tornava a casa: il rapinatore gli ha sparato al collo, ma il proiettile è fuoriuscito dalla schiena senza danneggiare nessun organo vitale.

A cura di Davide Falcioni

Versa in gravi condizioni, ma fortunatamente Fabio Galgaro, imprenditore di 66 anni, è ancora vivo. L'uomo ieri sera nel corso di una rapina è stato raggiunto da un colpo di pistola al collo: il proiettile è fuoriuscito dalla schiena senza danneggiare nessun organo vitale.

L’imprenditore stava tornando a casa, nella frazione di Rupinpiccolo, sul Carso triestino, quando è stato raggiunto da un malvivente che, armato di pistola, gli ha intimato di consegnarli tutto il denaro che aveva con sé. Il 66enne si sarebbe rifiutato e a quel punto sarebbero stati esplosi almeno due colpi, secondo il racconto di un vicino, che ha allertato il 112.

Il rapinatore a quel punto sarebbe riuscito a scappare, dopo aver preso orologio, portafogli e cellulare della vittima. Sul posto i sanitati, che hanno prestato le prime cure al 66enne e lo hanno portato all’ospedale di Cattinara. In corso le indagini della Polizia di Stato.

Chi è Fabio Galgaro

Fabio Galgaro il 66enne sopravvissuto alla rapina a Rupinpiccolo nella serata di ieri, è un imprenditore attivo nel settore nella nautica di lusso, della ristorazione, ma anche dedito all'impegno politico. Attualmente consigliere nella circoscrizione Altipiano Est, eletto con Fratelli d'Italia.

Come ricorda Trieste Today "dopo un breve periodo da dipendente della Vm Motori e della Veneziani Vernici, ha iniziato a lavorare come libero professionista nel settore nautico e navale, in particolare nell'ambito degli yacht, con la sua società di rappresentanze, attiva in Italia e all'estero. Per quanto riguarda la ristorazione Galgaro gestisce, insieme alla famiglia, i due punti vendita di ‘Home, sapori di casa', in via Muratti e in via Cassa di Risparmio (l'ex Theresia, all'angolo con piazza della Borsa). Da poco è diventato nonno".