Livorno, si schianta in auto contro un camion e un muretto: morto il 29enne Alessandro Donati Alessandro Donati è morto dopo un tragico incidente d’auto avvenuto a Livorno nella serata di ieri. Il 29enne si sarebbe schiantato prima contro un camion e poi contro un muretto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Alessandro Donati

Un 29enne è deceduto in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, intorno alla mezzanotte. Alessandro Donati, appassionato di calcio e di sport, stava guidando la sua auto su via Leonardo da Vinci, a Livorno, quando si è schiantato frontalmente contro un camion che procedeva nella direzione opposta. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, ma secondo quanto reso noto, dopo l'impatto il 29enne si sarebbe schiantato contro un muretto ed è poi rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della sua vettura.

Subito dopo il grave sinistro stradale, il 112 ha inviato sul posto i volontari della Misericordia di Livorno dopo la tempestiva telefonata del camionista. L'infermiere a bordo dell'automedica e la Svs con medici e vigili del fuoco hanno provato a soccorrere il ragazzo, non riuscendo però a salvargli la vita. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane arbitro alla guida della macchina, rimasta distrutta. Sul posto erano presenti anche i poliziotti della municipale e le volanti del 113.

Il camionista è stato condotto in ospedale per accertamenti a causa di un forte dolore al torace, ma non è in pericolo di vita. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente mentre la strada è stata chiusa per permettere ai soccorritori di operare e ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso.

Donati era conosciuto a Livorno per la sua attività di arbitro. Grande appassionato di sport e di calcio, aveva assistito a diversi campionati dilettantistici fino all'Eccellenza nelle vesti di arbitro. Il 29enne era noto in zona come un ragazzo tranquillo, capace di trasmettere agli altri la sua grande determinazione e serenità.

Le cause dell'incidente saranno accertate nelle prossime ore con il prosieguo delle indagini.