Lite tra ragazzi finisce nel sangue, 17enne muore accoltellato a Treviso Una lite per futili motivi è finita in tragedia a Varago di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Un 17enne è morto accoltellato poco prima delle 18 di oggi, giovedì 11 maggio.

A cura di Ida Artiaco

Una lite tra ragazzi per futili motivi è finita nel sangue a Varago di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Un 17enne italiano di origine nord africane, studente all'istituto Besta di Treviso, è morto accoltellato poco prima delle 18, dietro una chiesa, all'esterno di un'abitazione non lontana dall'Hotel Ristorante Dotto.

Su quanto successo indagano i carabinieri, che sono immediatamente intervenuti sul posto. Poco dopo sono arrivati anche i genitori del ragazzo ucciso, comprensibilmente sconvolti dal dolore, e il sindaco di Maserada sul Piave, Lamberto Marini.

I militari hanno condotto alcuni giovani in caserma sui quali sono in corso accertamenti. Altre pattuglie sono impegnate in zona nella ricerca di altri ragazzi che potrebbero essere coinvolti nella tragedia.

