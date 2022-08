Lite nel locale di famiglia, Andrea accoltellato a morte dal pasticciere e fidanzato della sorella Tutto sarebbe nato da una lite tra fratello e sorella, nel locale di famiglia a Biella, in cui poi sarebbe intervenuto anche il fidanzato di lei che avrebbe sferrato la coltellata.

La vittima (a destra) e il giovane arrestato (a sinistra)

Una lite tra parenti nel locale di famiglia si è trasformato in tragedia a Biella dove un giovane, Andrea Maiolo, è stato ucciso nello stesso esercizio commerciale dal pasticciere del bar di famiglia nonché fidanzato della sorella.

La drammatica sequenza ieri, domenica 28 agosto, intorno all’ora di pranzo. Tutto sarebbe nato da una lite tra fratello e sorella, per motivi da accertare, in cui poi sarebbe intervenuto anche il fidanzato di lei. Quest’ultimo avrebbe afferrato uno dei coltelli della cucina e sferrato un fendente alla vittima, uccidendola.

Secondo quanto ricostruito finora, i rapporti familiari erano già molto tesi quando la vittima si è presentata ieri nel bar pasticceria di via Macallè. In quel locale infatti vi era stato anche sabato quando vi era stata una precedente e furibonda lite che solo l’intervento della polizia locale aveva sedato.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, domenica il trentenne si era ripresentato per riprendere la discussione ma ben presto ne sarebbe nata l’ennesima lite con la sorella che gestisce il locale con la madre.

La lite è diventata sempre più accesa fino a quando è intervenuto anche il fidanzato della giovane, il 22enne Gregory Gucchio, che lavora come pasticciere. Al culmine del confronto, quest’ultimo ha impugnato un coltello del locale e ha sferrato un fendente all’addome della vittima.

Un colpo che si è rivelato letale per Maiolo. Inutili per lui i soccorsi del 118 e i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari giunti sul posto. Sul luogo della tragedia anche la polizia che poco dopo ha arrestato il 22ennne. Al momento dei fatti pare non ci fossero clienti ma gli inquirenti stanno sentendo diversi persone per chiarire i rapporti tra i familiari e il movente esatto dell'omicidio.