L'intervento al cervello a Messina e poi la morte: Simona aveva solo 27 anni, donati gli organi Tutta la comunità di Roccalumera, in provincia di Messina, è a lutto per la morte di Simona Sturiale, una ragazza di ventisette anni deceduta al Policlinico dopo un intervento che era andato bene. Donati gli organi.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva solo 27 anni, Simona Sturiale ed era originaria di Roccalumera, in Sicilia.

La giovane è morta al Policlinico di Messina dopo un intervento chirurgico che era andato bene. Era stata operata al cervello, ma successivamente si sarebbero presentate delle complicazioni che non le hanno lasciato scampo. I medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma il cuore non ha retto, non respirava più, ed è stata decretata la morte cerebrale.

I familiari hanno acconsentito all'espianto degli organi per la donazione. Tantissimi i messaggi di solidarietà per questa 27enne strappata troppo presto alla vita.

"I tuoi sogni e i tuoi progetti si sono spenti troppo presto – scrive l'amica Giovanna -. cara Simona, nessuno qui ti dimenticherà mai, resterai sempre nei nostri cuori". E ancora "Dolce Simona – scrive un'altra persona – i tuoi occhi e il tuo sorriso sono indimenticabili. Qui a Roccalumera è un giorno di dolore e tristezza, siamo tutti increduli ed estremamente affranti. Siamo vicini alla famiglia".

Un ultimo addio l’ha dato pure il gruppo Folklorico Triskèlion con cui la 27enne aveva collaborato: “In questi anni Simona, sempre presente ai nostri spettacoli, con la sua amata macchina fotografica, ci ha regalato degli scatti bellissimi che custodiremo con cura! Il suo essere gentile, buona, dolce, educata, tranquilla mancherà a tutti noi! Siamo certi che, da lassù, continuerà a scattare foto bellissime e a proteggere tutti coloro che in questo triste momento piangono la sua assenza!”

Il sindaco Giuseppe Lombardo, per la giornata di domani, 14 marzo, ha proclamato il lutto cittadino a Roccalumera. Il primo cittadino ha firmato il provvedimento “appreso con profonda tristezza che è deceduta la nostra concittadina e l’intera comunità di Roccalumera è rimasta profondamente colpita dalla prematura scomparsa”.

I funerali di Simona si terranno alle ore 15,30, nella chiesa Madonna della Catena di Roccalumera.