Lindt richiama cioccolatini Lindor di san valentino per allergeni non dichiarati: l’avviso

A cura di Antonio Palma

Una serie di avvisi di richiamo di prodotti alimentari sono stati lanciati dal Ministero della salute per segnalare che la Lindt ha ritirato dal mercato diversi lotti di praline al cioccolato per presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Gli avvisi riguardano in particolare le confezioni di lindor pensate per la festa di San Valentino. Si tratta infatti delle Praline con cioccolato al latte e morbido ripieno vendute nella scatola a forma di cuore da 178 grammi e da 96 grammi, delle praline vendute nella lattina a forma di cuore e dei cioccolatini a forma di cuore venduti sfusi in espositore.

Il richiamo datato 17 febbraio è stato segnalato da diversi supermercati della grande distribuzione ma pubblicato solo ieri dal ministero della Salute sul proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza. Numerosi i lotti interessati da quello che appare come un errore di confezionamento della nota azienda dolciaria. I cioccolatini richiamati infatti sono stati tutti prodotti da Lindt & Sprüngli Spa nel proprio stabilimento di Induno Olona, in provincia di Varese.

I prodotti interessati sono: le scatole a forma di cuore da 178 grammi, con i numeri di lotto e termini minimi di conservazione (Tmc) L250230 con Tmc 31/12/2023, L252230 con Tmc 30/11/2023, L298330 con Tmc 31/01/2024, L251230 con Tmc 31/12/2023; Le scatole a forma di cuore da 96 grammi, con numeri di lotto e Tmc: L250230 con Tmc 31/12/2023, L250231 con Tmc 30/11/2023, L251230 con Tmc 31/12/2023 e L298330 con Tmc 31/01/2024: Le lattine a forma di cuore da 55 grammi con i numeri di lotto L550200 con Tmc 31/12/2023 e L349200 con Tmc 31/12/2023; I Cioccolatini sfusi a forma di cuore da 13,9 grammi con il numero di lotto L198310 con il Tmc 31/01/2024.

I tutti i casi il richiamo è previsto a causa della possibile presenza di praline con cioccolato al latte e morbido ripieno al Pistacchio inserite in confezioni dove non è dichiarata la presenza del Pistacchio come ingrediente. Per questo si invitano i soggetti allergici o intolleranti al Pistacchio a non consumare il prodotto che invece è sicuro per tutti gli altri. Sulle confezioni è riportata la dicitura "Può contenere nocciole ed altra frutta a guscio".