Liliana Resinovich, l’amico Sterpin attacca Visintin: “Fa il vedovo sofferente ma se ne fregava altamente”

"Ora recita il ruolo di vedovo sofferente ma all'inizio se ne fregava altamente di Liliana, basta vedere come si è comportato", è l'ennesimo attacco sferrato in diretta TV da Claudio Sterpin nei confronti di Sebastiano Visintin, marito della donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita ventidue giorni dopo in un boschetto all’interno del parco dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni, a Trieste.

"Non voglio sparlare di Sebastiano per l'amor di Dio, ma io sono convintissimo che lui continua a recitare un ruolo che non gli compete ormai più, secondo me" ha dichiarato Sterpin oggi nel corso della trasmissione "Dentro la notizia" replicando ad alcune affermazioni di Visintin, indagato per la morte della moglie, relative alla scomparsa e al decesso di Liliana Resinovich. "La parte più difficile è stata quando siamo andati sul posto dove è stato ritrovato il corpo Liliana. Mi sono subito allontanato da quel posto perché mi faceva male" aveva raccontato in precedenza Visintin, ripercorrendo i momenti successivi alla scoperta del cadavere della moglie nel parco non distante dalla loro casa.

Affermazioni e atteggiamenti che non sembrano essere piaciuti all'amico speciale della donna. Sterpin, che ha sempre sostenuto l'imminente separazione della coppia per volere di Liliana che avrebbe intrattenuto con lui un rapporto sentimentale. "Solo perché è il vedovo di Liliana giustamente la legge glielo consente però se uno ha seguito anche da lontano i suoi comportamenti immediatamente dopo che Liliana è scomparsa, persino prima di essere trovata morta, potrebbe rendersi conto di quanto lui abbia sofferto della sparizione e morte di Liliana. Io vorrei che qualcuno si prendesse la briga di rivedere il suo modo di fare, comportamenti, parole, tutto, nei momenti immediatamente seguenti alla scomparsa di Liliana" ha dichiarato Sterpin.

"È chiaro che dopo ha dovuto entrare nella parte di vedovo. All'inizio invece se ne fregava altamente di Liliana. Stava regalando tutte le sue cose. Sparisce la moglie, è appena scomparsa e nei giorni immediatamente seguenti lui ha regalato tutto quello che ha potuto e ha portato tutte le sue cose alla Caritas, ha regalato i peluche, la sua bicicletta, la sua macchina fotografica" ha ricostruito ancora Sterpin, aggiungendo: "Lui non sapeva neanche che era scomparsa, glielo hanno detto gli altri e lui non si è reso conto".