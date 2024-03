Liliana Resinovich, i dubbi della cugina sulla gravidanza e sul marito: “Lui non ha mai detto la verità” Silvia, cugina di Liliana Resinovich, sulla gravidanza e l’intercettazione del marito: “Noi sapevamo già all’epoca dell’aborto ma non sapevamo dell’intercettazione in cui Sebastiano dice che forse il figlio era di Claudio. Se lui sapeva di questa cosa quando ha fatto denuncia di scomparsa avrebbe dovuto dire agli inquirenti che Liliana forse frequentava un altro, invece lui quella sera ha bloccato il cellulare di Sterpin”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Sebastiano Visintin e Liliana Resinovich

La notizia della gravidanza di Liliana Resinovich nei primi anni ’90, emersa grazie a una intercettazione ambientale, ha fatto riaccendere i riflettori sul caso della donna scomparsa da casa a Trieste e poi trovata morta dopo giorni in circostanze ancora non chiare. Le indagini sulla morte di Liliana vanno ancora avanti – lo scorso febbraio è stata effettuata una nuova autopsia dopo la riesumazione del corpo – intanto la notizia di una gravidanza tenta anni fa è stata commentata dai vari “protagonisti” del caso.

Dal marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin alla cugina di Liliana, Silvia, intervenuta questa mattina nel corso della trasmissione Mediaset “Mattino5”. Secondo la cugina, la gravidanza di Liliana Resinovich risalirebbe al 1993, quando stava già con Visintin: “Probabilmente era figlio di Sebastiano e non di Claudio, ma io penso che il marito non voleva questo figlio, lui diceva che ne aveva già due”, le parole di Silvia.

La cugina di Liliana Resinovich in collegamento a Mattino5

La quale ha spiegato davanti alle telecamere che questo certificato medico era venuto fuori già nelle settimane successive alla scomparsa di Liliana Resinovich (la 63enne triestina è scomparsa dalla casa in cui viveva col marito il 14 dicembre 2021 ed è stata trovata morta nel gennaio del 2022): “Noi sapevamo già all’epoca dell’aborto ma non sapevamo dell’intercettazione in cui Sebastiano dice che forse il figlio era di Claudio. Se lui sapeva di questa cosa quando ha fatto denuncia di scomparsa avrebbe dovuto dire agli inquirenti che Liliana forse frequentava un altro, invece lui quella sera ha bloccato il cellulare di Sterpin”.

La cugina di Liliana ha fatto riferimento anche a delle foto di Liliana e Claudio insieme: “Noi abbiamo sempre detto che lui (Sebastiano Visintin, ndr) la seguiva, probabilmente l’ha anche fotografata e in quella intercettazione lui parla anche degli hard disk, lui dice che ‘ha paura che dentro ci sono foto di Claudio e Liliana’. Allora come può dire che lui non sapeva niente, che è tutto inventato da Claudio?”

Secondo la donna, ci sono altri tasselli da mettere insieme, ricorda le testimonianze che parlano di forti litigi nella coppia, e chiede anche perché nessuno va a parlare con la ex moglie e gli amici di Sebastiano. E tornando sulla gravidanza: “Sebastiano ora dice che non sa se quel bambino era di Claudio, dice che loro non ne avevano parlato, ma è o una cosa o l’altra. Noi sappiamo che è così con lui, come gira il vento lui cambia le frasi. In questi 27 mesi lui non ha detto mai la verità”.

Claudio Sterpin in collegamento con Storie Italiane

Stesso concetto di fatto ribadito da Sterpin, che sostiene di non aver mai saputo di quella gravidanza, ma aggiunge che questo "è la riprova che Sebastiano in questi anni ha detto di tutto e il contrario di tutto”. “Fino ad un paio di settimane fa continuava a dire che io mi sono sognato il mio idillio con Liliana. Ecco questa è una riprova che lui in questi anni ha raccontato di tutto e anche il contrario di tutto. Adesso all’improvviso divento il papà del suo potenziale figlio? Ma che gioco giochiamo? Io non sono mai stato per Liliana uno dei tanti amici, ma l’amico numero uno per quarant’anni e oltre. Non ci siamo mai persi di vista a livello di amicizia, talvolta questa amicizia andava oltre. Sebastiano ha sempre detto che le mie erano solo fantasie, ma come faccio a metterla incinta con i sogni erotici?”, così Sterpin a Storie Italiane.

Sulla possibilità che Liliana fosse veramente rimasta incinta di suo figlio Claudio Sterpin ha aggiunto: “Non posso dirlo con assoluta certezza, però sono relativamente convinto che in quel periodo non ci frequentassimo a quel livello”.