L’ex compagno cerca di violentarla, lei si difende e gli taglia il pene Un uomo ha chiesto all’ex di vedersi per parlare della figlia e durante l’incontro ha provato a violentarla. La donna è riuscita a scappare dalla violenza impugnando un coltello e amputandogli il pene.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva convinto l'ex compagna a vedersi per parlare della figlia. Una volta insieme però l'uomo ha cercato di prima di recuperare il rapporto con la donna a parole poi con la violenza: l'uomo, 43 anni, infatti avrebbe cercato un approccio fisico con la ex ma inutilmente. Infine con la forza l'ha spogliata e l'ha sbattuta contro un mobile. La donna sarebbe riuscita a sfuggire alla violenza dell'uomo: ha fatto in tempo ad afferrare un coltello e gli ha amputato il pene.

L'incontro per parlare della figlia e la violenza

Tutto è accaduto nella serata di sabato 12 agosto nella località di Marghera, a Venezia. Come riporta il quotidiano La Nuova Venezia, tra i due ex conviventi c'è stato un incontro per parlare della gestione della figlia finito con il tentativo di violenza sessuale da parte dell'ex compagno. Dalle violenze dell'uomo la donna è riuscita a sfuggire impugnando un coltello e amputandogli parzialmente il pene. Nella colluttazione anche la donna è rimasta ferita, non in modo grave.

L'uomo è stato sottoposto a operazione chirurgica

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem (il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica) che hanno trasportato entrambi all'ospedale dell'Angelo di Mestre. L'uomo è stato sottoposto subito a operazione chirurgica ed il pene è stato riattaccato. Non è in pericolo di vita. Dovrà restare ricoverato per diversi giorni. In questi casi, anche se l'operazione ha avuto successo, il rischio maggiore è quello di un rigetto. Ora sull'accaduto indaga la polizia: da capire se era la prima volta che la donna era vittima delle violenze dell'uomo.