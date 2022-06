Leonardo Del Vecchio, folla ai funerali del patron Luxottica: “Si emozionava parlando degli operai” Migliaia di persone ai funerali di Leonardo Del Vecchio. I lavoratori sono arrivati con la maglietta blu aziendale.

A cura di Susanna Picone

FOTO Elia Cavarzan/Fanpage.it

Migliaia di persone sono arrivate questa mattina al Palaluxottica di Agordo, in provincia di Belluno, per partecipare ai funerali di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica morto lunedì. Su un maxischermo fuori dall'edificio le immagini dei momenti più importanti della vita dell'imprenditore. Tantissime le persone rimaste fuori dal Palaluxottica e tantissimi i dipendenti presenti con la divisa del lavoro, una maglietta blu con il logo di Luxottica.

Il presidente di Luxottica Leonardo Del Vecchio

“Grazie di cuore, non ti dimenticheremo mai” recita uno dei grandi striscioni appesi dai lavoratori lungo la strada che porta al PalaLuxottica. "Mio padre da voi ha sempre preteso tanto ma anche riconosciuto e rispettato gli sforzi di tutti, dall'operaio ai ruoli di responsabilità, vi ha amati tutti. Le uniche volte che si emozionava mio padre, lo sapete, è quando parlava dei suoi operai e quando parlava di voi gli scappava sempre qualche lacrima. Ed era contento di voi perché sapeva che con la sua squadra poteva proseguire il suo sogno”, le parole di Claudio Del Vecchio, figlio del patron di Luxottica, che ha parlato del padre poco prima dell'inizio della cerimonia funebre.

Foto Elia Cavarzan/Fanpage.it

"Leonardo, il vostro presidente, il vostro amico, il vostro padre per i figli, vorrebbe che io dicessi che lui sarà sempre qui con voi, che potrà sempre riuscire a darvi dei consigli e tanti ve ne ha già dati. Dovete continuare come continuerò io ad essere forti, determinati nell'andare avanti. Quest'azienda è la sua creatura, tutti i dipendenti sono come dei figli per lui e ha lasciato in eredità a tutti voi qualcosa di straordinario e sono sicura che porterete avanti nel migliore dei modi”, le parole invece di Nicoletta Zampillo, moglie di Del Vecchio.

Foto Elia Cavarzan/Fanpage.it

Tra i tanti ai funerali ad Agordo anche Luciano Benetton: "Per questa zona è stato tutto e anche in futuro continuerà con lui. Il giorno in cui abbiamo fatto qualcosa di importante insieme è stata la laurea a Venezia nella stessa data”. Con Benetton il figlio Alessandro, per il quale De Vecchio ha avuto "un senso di visione e capacità di guardare lontano e pensare per gli altri”.