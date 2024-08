video suggerito

Legionella nell'ospedale a Lecce, stop ai ricoveri in Malattie Infettive e Psichiatria L'Asl di Lecce ha disposto il blocco dei ricoveri nei reparti di Malattie Infettive e Psichiatria dell'ospedale Vito Fazzi dopo aver accertato un caso di positività alla Legionella. Si tratta di un paziente ricoverato da una settimana nel reparto di Malattie Infettive.

A cura di Davide Falcioni

L'Asl di Lecce ha disposto il blocco dei ricoveri nei reparti di Malattie Infettive e Psichiatria dell'ospedale Vito Fazzi dopo aver accertato un caso di positività alla Legionella. Si tratta di un paziente ricoverato da una settimana nel reparto di Malattie Infettive che risulta asintomatico ed è stato già sottoposto a terapia. La positività al batterio è emersa durante il campionamento disposto nella giornata di ieri a carico dei degenti dei due reparti dopo la scoperta nei giorni scorsi di un'elevata contaminazione. In mattinata si sono svolte le operazioni di bonifica e nei prossimi giorni è previsto un nuovo campionamento, così come contemplato dalle linee guida.

La Legionella è un batterio che può causare la legionellosi, un'infezione polmonare che può rivelarsi grave soprattutto in soggetti vulnerabili. La sua proliferazione è favorita da condizioni ambientali particolari, come la presenza di biofilm nei sistemi idrici, e può causare sintomi come febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie e, nei casi più gravi, insufficienza respiratoria.

La presenza di questo batterio in un ospedale, e in particolare in unità come quelle di malattie infettive e psichiatria, dove sono ricoverati pazienti particolarmente vulnerabili, costituisce un rischio sanitario estremamente grave.

Come spiega l'Istituto Superiore di Sanità la prevenzione delle infezioni da Legionella si basa sulla corretta progettazione e realizzazione degli impianti tecnologici che comportano un riscaldamento dell’acqua e/o la sua nebulizzazione (impianti a rischio). Sono considerati tali gli impianti idro-sanitari, gli impianti di condizionamento con umidificazione dell’aria ad acqua, gli impianti di raffreddamento a torri evaporative o a condensatori evaporativi, gli impianti che distribuiscono ed erogano acque termali, le piscine e le vasche idromassaggio. Necessarie inoltre misure preventive (manutenzione e, all’occorrenza, disinfezione) atte a contrastare la moltiplicazione e la diffusione di Legionella negli impianti a rischio.