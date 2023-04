Lecce, ragazzo di 22 anni si schianta con la moto e muore sul colpo L’incidente a Tricase. Antonio Manno, di 22 anni, è stato sbalzato dalla sella della moto sulla quale viaggiava. Probabilmente coinvolta nell’incidente anche un’auto.

Ancora sangue sulle strade pugliesi. Un giovane motociclista di 21 di anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Tricase lungo la strada provinciale verso Tricase porto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 all’altezza del distributore Agip che si trova nella zona, ed è purtroppo costato la vita ad un ragazzo del posto, Antonio Manno di 22 anni, sbalzato dalla sella della moto sulla quale viaggiava.

Dinamica e cause dell’incidente mortale sono tutte ancora in fase di accertamento. Stando a quanto accertato il giovane centauro, a bordo della sua moto Honda Cbr, era diretto verso Tricase porto e improvvisamente è rimasto coinvolto nel drammatico schianto che non gli ha lasciato scampo.

Nell’incidente, secondo una prima ricostruzione, è stata coinvolta anche un'automobile, una Golf condotta da un giovane di 26 anni, originario del Pakistan, e residente anche lui a Tricase.

Dopo aver perso il controllo della moto ed essere stato sbalzato dalla sella Antonio Manno è caduto violentemente sull’asfalto ed è morto praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 giunto subito sul posto, in ambulanza, dopo la chiamata d'emergenza degli automobilisti in transito.

Sul posto, per effettuare i rilievi, si sono recati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Tricase e in ausilio anche una pattuglia della polizia locale di Tricase per la disciplina del traffico.