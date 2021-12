Le nuove regole per viaggiare a Natale: tra tampone e quarantena, ecco cosa cambia Il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza per i viaggi all’estero, in vigore fino al 31 gennaio 2022. Vediamo quali sono le nuove regole per muoversi a Natale in tempo di Coronavirus.

A cura di Biagio Chiariello

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sta per arrivare il secondo Natale al tempo del Covid. Per quanto la la situazione rispetto allo scorso anno sia indubbiamente diversa – grazie soprattutto alla campagna vaccinale, per quanto essa viaggi a velocità differenti tra i vari Paesi del mondo – la variante Omicron fa paura e l'Italia si blinda in vista delle prossime festività. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato una nuova ordinanza, valida dal 16 dicembre al 31 gennaio, che prevede l'introduzione di norme ancor più restrittive per chi rientra (o arriva) dall'estero.

Le novità per chi viaggia all'estero

Le novità sono l'obbligo di esibire in aeroporto un risultato negativo ad un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti per tutti gli arrivi dai Paesi dell'Unione europea. Anche per chi è vaccinato e quindi in possesso del Green pass. Per i non immunizzati invece, oltre al test, è prevista anche una quarantena di cinque giorni (isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria), al termine della quale bisogna ripetere il tampone molecolare o antigenico.

Ecco l'elenco dei Paesi UE per cui valgono queste regole: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Passenger Locator Form

Per tutti questi Paesi al rientro in Italia è necessario compilare il Passenger Locator Form; si tratta del modulo di localizzazione del passeggero che va obbligatoriamente compilato prima di fare ingresso sul territorio nazionale collegandosi al sito https://app.euplf.eu/#/ e registrandosi, creando un account personale. I minori sono inseriti nel Plf dei genitori.

Le regole per entrare dai Paesi extraeuropei

Oltre a Plf e Green Pass, per rientrare in Italia bisogna presentare un certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue ore precedenti l’ingresso in Italia (se test molecolare) o ventiquattro ore (se test antigenico). Per rientrare dal Regno Unito il termine del tampone molecolare è di 48 ore.

In caso di mancata presentazione del certificato di vaccinazione è comunque possibile entrare in Italia, ma è necessario sottoporsi a test molecolare nelle 72 ore precedenti l’arrivo o test antigenico nelle 24 ore precedenti l’arrivo (termine ridotto a 48 ore per il test molecolare in ingresso dal Regno Unito). Quindi quarantena per un periodo di cinque giorni, al termine dei quali è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico.

I Paesi extra UE sono: Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

Le regole per i minori

I bambini al di sotto dei 6 anni (compiuti) che entrano in Italia sono esentati dall’obbligo di tampone. Se si rientra da un Paese dell'UE il test è invece necessario (tampone molecolare nelle 48 ore precedenti, antigenico nelle 24 ore precedenti con esito negativo) per i ragazzi vaccinati dai 12 ani 18 anni. In caso di mancata immunizzazione il giovane deve effettuare una quarantena di 5 giorni. I minori di 18 anni che vengono nel nostro paese con i genitori non dovranno fare la quarantena. In caso di ritorno da un Paese extra Ue deve esibire un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti oppure un tampone antigenico nelle 24 ore precedenti con esito negativo. Deve comunque effettuare una quarantena di 10 giorni.