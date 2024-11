Le fiamme la avvolgono improvvisamente mentre prepara la cena: Annalisa muore in ospedale per le ustioni

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Gravemente ustionata dalle fiamme che l’hanno avvolta improvvisamente mentre cucinava in casa sua, così è morta tragicamente Annalisa Zasso, maestra di Agordo, in provincia di Belluno, e insegnante nella vicina Falcade. La cinquantenne veneta è deceduta nelle scorse ore all’ospedale di Verona dopo oltre un giorno di agonia per le terribili ferire riportate nell’incendio.

L’incidente domestico risale infatti alla serata di mercoledì scorso quando, poco prima delle 22, era scattato l’allarme dei vicini che avevano richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. In quel momento però nessuno si era accorto dell’incendio in casa anche se avevano intuito che le era accaduto qualcosa di grave.

A chiamare i soccorsi infatti sono stati alcuni vicini di casa perché allarmati da una grossa perdita d'acqua che proveniva dal piano superiore. La donna non rispondeva e sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno dovuto forzare l'ingresso. Solo al quel punto hanno trovato la donna a terra ferita gravemente dalle ustioni.

In casa infatti era scoppiato un incendio che aveva fuso una tubatura nella cucina della vittima innescando l’allagamento. Annalisa Zasso è stata soccorsa immediatamente e trasportata con codice di massima urgenza in ospedale a Verona.

Le condizioni della maestra si sono rivelate subito gravissime e nonostante gli sforzi dei medici, la donna purtroppo è deceduta nella mattina di oggi, venerdì 8 novembre.

Secondo una prima ipotesi, probabilmente la 50enne si era già ferita da qualche ora quando è stata soccorsa. La maestra, che viveva da sola, aveva acceso i fornelli e stava per prepararsi la cena quando è avvenuta la tragedia. Si presume abbia tentato di accendersi una sigaretta sui fornelli ma forse è scivolata innescando un incendio che l’ha uccisa.

La morte della maestra, che aveva insegnato anche a Belluno e Zoldo e in precedenza ha ricoperto il ruolo di educatrice al centro diurno di Agordo, ha sconvolto la comunità bellunese dove era conosciuta anche per il suo impegno civile e la sua attiva nell’amministrazione comunale di Agordo con l’ex sindaco Renzo Gavaz.