Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 8 dicembre 2023 non ci saranno: quando si recupera Oggi, venerdì 8 dicembre 2023 non saranno effettuate le consuete estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione: ecco il calendario dei prossimi concorsi e quando si recupera.

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Estrazione Lotto in diretta di oggi e numeri SuperEnalotto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi, venerdì 8 dicembre 2023, non saranno effettuate: in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione, infatti, il calendario degli appuntamenti prevede delle variazioni.

Il concorso numero 169/23 previsto per oggi, venerdì 8 dicembre 2023, sarà recuperato nella giornata di sabato 9 dicembre 2023 insieme al concorso 169/23 del Lotto. I concorsi del Lotto e SuperEnalotto numero 170/23 previsti per sabato 9 dicembre 2023, invece, saranno recuperati lunedì 11 dicembre 2023.

Sia il regolamento del gioco del Lotto sia quello del SuperEnalotto, infatti, prevedono che le estrazioni dei concorsi a premi non possano essere effettuate durante i giorni festivi: questo il motivo per cui le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi non ci saranno. L'ultimo concorso effettuato è stato quello numero 167/23 di giovedì 7 dicembre 2023.

Ecco il calendario dei prossimi concorsi e quando verranno estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto:

L'estrazione 169/23 del Lotto e SuperEnalotto sarà recuperata domani, sabato 9 dicembre 2023

I concorsi 170/23 del Lotto e SuperEnalotto previsti per sabato saranno recuperati lunedì 11 dicembre 2023

A partire da martedì, 12 dicembre 2023, le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto riprenderanno regolarmente con i concorsi 171/23.