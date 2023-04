Le estrazioni del Lotto e SuperEnalotto di oggi martedì 25 aprile non ci saranno: quando si recupera Oggi, martedì 25 aprile 2023, non saranno effettuate le consuete estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in occasione della Festa della Liberazione: ecco il calendario delle prossime estrazioni e quando si recupera.

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 25 aprile 2023, non saranno effettuate: in occasione della Festa della Liberazione, infatti, il calendario dei concorsi ha subito delle variazioni.

Come tutti i festivi, anche nella giornata di oggi 25 aprile non si assisterà a nessuna estrazione. Il concorso del Superenalotto è stato anticipato a ieri sera, lunedì 24 aprile, mentre il Lotto e il 10eLotto posticipano a domani, mercoledì 26 aprile. L’orario resta quello solito, le estrazioni cioè partiranno come sempre alle 20 di sera.

Sia il regolamento del gioco del Lotto che quello del SuperEnalotto prevedono che le estrazioni dei concorsi a premi non possano essere effettuate durante i giorni festivi: per questo motivo, quindi, le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto non ci saranno il 25 aprile.

Di seguito quindi il calendario dei prossimi concorsi e quando verranno estratti i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: