Layla da Costa, modella di 24 anni, trovata morta in bagno dalle amiche a Bologna Chiusa in bagno da troppo tempo, le amiche coinquiline hanno chiamato il 118: ma per Layla da Costa non c’era già più nulla da fare; un malore le sarebbe stato fatale. La 24enne, portoghese, originaria della Guinea-Bissau, aveva partecipato a Miss Mondo e aveva già sfilato su numerose passerelle.

A cura di Biagio Chiariello

Una modella di 24 anni, Layla da Costa, è stata trovata morta lunedì nell'abitazione che divideva con altre amiche a Bologna, città nella quale lavorava attraverso l'agenzia Face Models. A dare l’allarme sono state proprio coinquiline, che si sono preoccupate non vedendola più uscire dal bagno. Quando è arrivato il 118 non c’era più nulla da fare. Dalle prime ipotesi, sembra che la ragazza, nata in Portogallo poi trasferitasi in Guinea-Bissau, Paese di origine della sua famiglia, abbia avuto un malore.

Lavorava per Face Models

Ex concorrente di Miss Mondo, Layla da Costa era in città per lavoro con Face Models, con sede a Lisbona dalla quale era stata ingaggiata. "La nostra modella Layla rimarrà nei nostri cuori per sempre, non dimenticheremo mai la sua delicatezza, gentilezza, umiltà, determinazione, professionalità e tante altre qualità – scrive l'agenzia di modelle Face Models – ci uniamo al dolore della famiglia a cui porgiamo le nostre condoglianze e auguriamo tanta forza in questo terribile momento. Possa il suo ricordo e il suo amore rimanere vivi tra tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Per sempre".

Chi era Layla da Costa

La stilista Fatima Lopes, proprietaria di Face Models, ha dichiarato all'agenzia di stampa portoghese Observador che i medici italiani le hanno detto che la giovane 24enne ha avuto un arresto cardiocircolatorio. La giovane non risulta avesse particolari problemi di salute, tuttavia il malore non sarebbe stato indotto nemmeno da overdose, che sia questa di farmaci o droga. Lopes ha descritto Layla come una delle "modelle più promettenti" e una delle "persone più incredibili" che avesse mai incontrato. La 24enne aveva infatti fama internazionale e aveva già sfilato su numerose passerelle di tutto il mondo.