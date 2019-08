Tragedia a Lavello, in provincia di Potenza dove un uomo di 45 anni originario di Bari, Francesco Carone, è morto dopo essersi lanciato da un aereo mentre faceva paracadutismo. Il paracadute, infatti, non si è aperto per cause che sono ancora in via di accertamento e lui si è schiantato al suolo decedendo sul colpo davanti agli occhi increduli degli amici che erano con lui. È successo ieri, domenica 4 agosto: il velivolo era decollato poco prima da una pista che si trova nella zona ed è frequentata abitualmente da paracadutisti sportivi. Quando si è lanciato nel vuoto, però, qualcosa è andato storto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano arrivati intorno ai 1500 metri e il gruppo si stava preparando per i lanci.

Carone pare fosse dotato di un paracadute "vincolato" all'aereo, cioè legato al velivolo da un meccanismo che permette l'apertura del paracadute pochi secondi dopo il lancio. Qualcosa però non ha funzionato e il suo paracadute, del tipo "ad ala", cioè governabile con dei tiranti, non si è aperto: l'uomo non ha avuto scampo. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso sull'incidente. I militari hanno già ascoltato le testimonianze di quanti erano con il 45enne sul velivolo per ricostruire gli attimi precedenti alla tragedia. Anche sul paracadute utilizzato dalla vittima, che è stato sequestrato, saranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso per essere controllato e stabilire cosa ne ha impedito l'apertura.