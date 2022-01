L’auto tenta un sorpasso e urta il monopattino: muore 45enne nel Forlivese È morto dopo essere caduto dal monopattino e aver sbattuto violentemente la testa sull’asfalto l’uomo di 45 anni vittima di un incidente ieri nel Forlivese. Avrebbe perso l’equilibrio dopo essere stato urtato da un’auto.

A cura di Chiara Ammendola

Era intenta in un sorpasso l'auto che ha colpito il monopattino guidato da Alex Altini facendolo cadere e sbattere la testa sull'asfalto. È morto così il 45enne di Meldola, comune della provincia di Forlì-Cesena, dove si è anche verificato il drammatico incidente. Vani i tentativi di rianimare l'uomo da parte dei soccorritori del 118 giunti tempestivamente sul posto. L'uomo è morto durante il trasporto in ospedale.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri alle porte di Meldole dove il 45enne Alex Altini stava percorrendo una strada intento a guidare il suo monopattino. Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine che sono poi intervenute sul posto per i rilievi, una Jeep Compass, condotta da un uomo di 66 anni residente a Cesena, avrebbe urtato giunto in prossimità di una rotonda con lo specchietto il monopattino dell'uomo facendogli perdere l'equilibrio. Sembra che la vettura di grossa cilindrata fosse intenta a compiere un sorpasso mentre procedeva in direzione di Forlì quando ha incontrato sulla strada il mezzo guidato da Altini. Quest'ultimo non indossava il casco e per questo quando è caduto ha sbattuto violentemente il capo sull'asfalto.

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118 che, constatate le gravi condizioni del 45enne, hanno richiesto l'intervento di un elicottero per poterlo trasportare in fretta nel vicino ospedale. Purtroppo però l'uomo, in passato gestore di un bar proprio nel piccolo comune di Meldole, è morto durante il trasporto al pronto soccorso. Le indagini sono ora affidate alle forze dell'ordine che dovranno chiarire dinamica e posizione dell'uomo alla guida dell'automobile.