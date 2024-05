L’Aurora Boreale illumina la notte italiana, le immagini spettacolari grazie alla tempesta geomagnetica

video suggerito

A cura di Antonio Palma

L'aurora boreale questa sera ha illuminato i cieli italiani. Lo spettacolare e insolito fenomeno alle nostre latitudini ha destato meraviglia nella serata di oggi, venerdì 10 maggio. Tantissime le immagini circolate sui social dopo le 21 quando il cielo in molte zone del centro nord Italia si è colorato di rosso, in diverse tonalità a seconda dell'intensità del fenomeno osservato. Questa volta infatti il fenomeno era molto atteso dagli appassionati visto che era stato annunciato a causa della tempesta geomagnetica che sta colpendo la terra in queste ore e che ha reso l'aurora boreale visibile a insolite latitudini in diverse parti d'Europa.

Lo spettacolo di colori che ha illuminato i cieli limpidi della sera è stato ben visibile alle quote alte e in assenza di inquinamento luminoso ma diverse segnalazioni sono arrivate anche da zone collinari e cittadine dove le webcam in particolare hanno immortalato il momento. Foto spettacolari dell'evento atmosferico naturale dalle Alpi all'Abruzzo, dalla Basilicata alla Romagna, passando per alcune zone della Pianura Padana del Piemonte e del Lazio dove addirittura qualcuno ha osservato il fenomeno a Roma, anche se in maniera lieve. Il Fenomeno, iniziato intorno alle 21 della sera di venerdì, è durato per diverso tempo.

Il fenomeno in Italia è stato visto attraverso colori rossi sull'orizzonte nord ma nello stesso momento l'avvistamento è avvenuto anche nei Paesi vicini come in Austria e in Slovenia. Il cielo italiano illuminato è tutto merito di una forte tempesta geomagnetica che sta investendo la Terra a causa di un’enorme macchia solare sviluppatasi sulla nostra stella, il Sole. La doppia azione di alta energia geomagnetica e vento solare hanno spinto quindi l’Aurora Boreale addirittura fino alle nostre latitudini. Un fenomeno analogo era stato segnalato nel novembre scorso quando le immagini dell'aurora boreale avevano incantato fino in pianura.