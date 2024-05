video suggerito

Latte con gusto anomalo, si allarga l'allerta: richiami di Carrefour, Iper e Migross L'allerta alimentare per il latte con gusto anomalo interessa diverse catene di supermercati come Carrefour, Iper, Migross e Unes che hanno annunciato i richiami del latte al pari di Esselunga. Si tratta in effetti di uno stesso lotto ma confezionato con varie etichette.

A cura di Antonio Palma

Si allarga l’allerta alimentare per il latte con gusto anomalo. Dopo i richiami annunciati da Esselunga, avvisi di richiamo sono stati annunciati per lo stesso motivo anche da altri grandi catene di supermercati come Carrefour, Iper, Migross e Unes. Gli avvisi infatti riguardando varie confezioni di Latte fresco alta qualità e latte parzialmente scremato, vendute con marchi differenti ma prodotte dalla stessa ditta: la latteria Soresina società cooperativa agricola.

I richiami infatti sono stati disposti in via precauzionale dalla stessa ditta produttrice dopo la segnalazione di confezioni di latte con gusto anomalo. Si tratta in effetti di uno stesso lotto ma confezionato con varie etichette e venduto in supermercati diversi. Il latte viene confezionato nello stabilimento di Soresina, in provincia di Cremona (marchio di identificazione IT 03 171 CE) ma poi venduto con varie denominazioni. L’allerta, rilanciata anche dal Ministero della salute nel portale relativo agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, riguarda la produzione di un solo giorno ma sette prodotti diversi.

I prodotti in questione sono venduti in bottiglie di PET da 1 litro o mezzo litro e hanno tutti la data di scadenza fissata al 9 maggio 2024, corrispondente al lotto di produzione. Ecco nel dettaglio le confezioni di latte interessate dai richiami:

Un lotto di Latte fresco pastorizzato intero di alta qualità venduto a marchio Esselunga in bottiglie in Pet da 500 ml e da un litro

Un lotto di Latte fresco pastorizzato intero di alta qualità venduto a marchio Unes Maxi in bottiglie in Pet da un litro

Un lotto di Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato venduto a marchio Carrefour in bottiglie in Pet da un litro

Un lotto di Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato venduto a marchio Esselunga in bottiglie in Pet da 500 ml e da un litro

Un lotto di Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato venduto a marchio Migross in bottiglie in Pet da un litro

Un lotto di Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato venduto a marchio Iper in bottiglie in Pet da un litro

Un lotto di Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato venduto a marchio Unes Maxi in bottiglie in Pet da un litro

I tutti i casi la raccomandazione dell’azienda di non consumare il latte con la data di scadenza sopra indicata e di restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.