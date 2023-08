Lasciano figlio di un anno in auto e vanno al centro commerciale a fare shopping: “Dormiva” I due genitori bolognesi hanno riferito di essersi allontanati per pochi minuti con gli altri figli per una compera veloce e di aver lasciato il quarto figlio nell’auto con l’aria condizionata accesa perché stava dormendo. Denunciati per abbandono di minori.

"Il bimbo stava dormendo e l'aria condizionata era accesa", così due genitori si sono giustificati di fronte ai carabinieri dopo aver lasciato il loro figlioletto di appena un anno solo nell'auto ferma nel parcheggio di un centro commerciale dove erano entrati per fare compere. L'episodio, avvenuto nel primissimo pomeriggio di lunedì, ha avuto come scenario il parcheggio del centro commerciale ‘The style Outlet' a Castel Guelfo, nel Bolognese. A segnalare il piccolo da solo nella vettura ferma sono stati altri clienti del centro commerciale che avevano parcheggiato la loro auto vicino a quella dei due genitori.

Passando accanto alla vettura, infatti, hanno notato dai finestrini che all'interno, seduto su un seggiolino, vi era tutto solo un bimbo piccolo che dormiva. Il bimbo non sembrava sofferente ma in quel momento il sole era a picco, visto che erano circa le 13, e quindi è partita la segnalazione al numero di emergenza del 112. Ricevuta la telefonata, la Centrale Operativa dei carabinieri di Imola ha inviato subito sul posto una pattuglia della Tenenza di Medicina.

I militari, velocemente giunti sul posto, hanno constatato in effetti che nell’abitacolo della vettura ferma nel parcheggio vi era un bambino molto piccolo tutto da solo. Fortunatamente però il veicolo era aperto, il motore acceso e l'aria condizionata in funzione. I carabinieri comunque lo hanno tirato fuori e preso in braccio prima che i genitori arrivassero sul posto con gli altri tre figli al seguito.

Padre e madre del bimbo, vedendo il piccolo in braccio a un Carabiniere, hanno riferito di essersi allontanati per pochi minuti con gli altri figli per una compera veloce e di aver lasciato il quarto figlio nell’auto perché stava dormendo. Una giustificazione che però non ha risparmiato loro una denuncia alla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di “abbandono di persone minori o incapaci”.