L’Aquila, il ragazzo si è buttato dall’auto in corsa: “Errore umano, marcia tolta inavvertitamente” L’auto che ha travolto i bimbi dell’asilo Primo Maggio all’Aquila avrebbe preso velocità in discesa a causa di un errore umano. La marcia sarebbe stata tolta inavvertitamente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sarebbe stato un "errore umano" quello alla base della tragedia avvenuta mercoledì 18 maggio a L'Aquila. La Passat sarebbe piombata sull'asilo Primo Maggio a causa di una marcia tolta inavvertitamente. La macchina ha travolto i bambini che stavano giocando in cortile uccidendone uno e ferendone altri 5. La donna proprietaria della vettura aveva lasciato a bordo il figlio 12enne. Sarebbe stato proprio lui ad avvertire la madre. Quando si è voltata per capire cosa stesse accadendo, ha cercato di fermare la corsa della macchina con le proprie mani. Il ragazzino si è lanciato fuori dalla vettura in corsa.