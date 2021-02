“Finalmente spente le luminarie a Villetta Barrea!” scrive su Facebook la pagina del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il post si riferisce alla liberazione di un cervo che, durante le feste di Natale a Villetta Barrea (L'Aquila), si era imbattuto in alcune luminarie natalizie che erano rimaste intrecciate alle sue ramificazioni cornee. Ieri è stato finalmente liberato grazie all’intervento dei veterinari e del personale del Parco. Subito dopo il malcapitato animale è stato restituito alla libertà.

In una prima occasione, il cervo era andato a strusciarsi sull’albero di Natale restandoci intrappolato. Il veterinario era intervenuto e, dopo averlo sedato, lo aveva liberato. Ma l’albero di Natale, anche a causa della neve, è rimasto al centro della piazza più tempo del previsto e l’animale ha avuto il tempo di tornare e di strusciarsi di nuovo: la lunga fila di luminarie natalizie gli era rimasta impigliata nel palco delle corna.

“Durante i giorni scorsi c’erano stati molti altri tentativi della squadra di cattura, purtroppo falliti perché l’ungulato fuggiva o perché si trovava in un luogo non adatto alle procedure di narcosi, che devono essere svolte sempre in totale sicurezza per l’animale e per gli operatori. Oggi, dopo la cattura, il veterinario e il guardiaparco hanno capito che la passione di questo cervo per il Natale deve essere davvero molto forte! Infatti l’animale è lo stesso che, poco meno di un mese fa, era stato liberato con un intervento analogo dopo essersi impigliato tra le luminarie di un albero addobbato per le festività natalizie” conclude il Parco.