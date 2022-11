L’appartamento va a fuoco mentre dorme, 59enne muore tra le fiamme a Firenze Un uomo di 59 anni è morto la scorsa notte dopo che un rogo è divampato all’interno del suo appartamento a Capraia Fiorentina.

A cura di Chiara Ammendola

immagine di Archivio

È morto tra le fiamme divampate all'interno del suo appartamento a Capraia Fiorentina, in provincia di Firenze, l'uomo di 59 anni trovato senza vita questa mattina dai vigili del fuoco. Sono stati loro a spegnere il rogo sviluppatosi al terzo e ultimo piano di una palazzina facendo poi la macabra scoperta.

L'incendio si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco insieme con i carabinieri dopo l'allarme lanciato da alcuni dei residenti dello stabile che intanto è stato evacuato per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Nessuno dei condomini del palazzo andato a fuoco è rimasto ferito, tutti sono stati evacuati in tempo prima che le fiamme raggiungessero gli altri appartamenti. La casa in cui viveva invece l'uomo rimasto ucciso è stato completamente distrutto dalle fiamme.

Sono tre le famiglie che hanno dovuto lasciare i loro appartamenti secondo quanto riferito dal sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti, in un post sulla sua pagina Facebook. Gli abitanti del palazzo, inagibile dopo il rogo, hanno trovato ospitalità da parenti e amici. I carabinieri e i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di capire i motivi che hanno scatenato l'incendio.

"Mi stringo ai parenti ed esprimo il cordoglio e la vicinanza dell'Amministrazione insieme a tutta la comunità di Capraia e Limite – sono le parole di Giunti – un grande dolore che colpisce tutti noi profondamente".