Lancio della bici dai Murazzi, il papà di Mauro Glorioso farà causa al Comune: "Quell'area era pericolosa" Il papà di Mauro Glorioso ha annunciato di voler fare causa al Comune di Torino per il lancio della bicicletta dai Murazzi che nel 2023 ha ferito lo studente di medicina lasciandolo sulla sedia a rotelle.

A cura di Gabriella Mazzeo

Mauro Glorioso

Giuseppe Glorioso, papà dello studente 23enne che è rimasto gravemente ferito nel 2023 dopo il lancio di una bicicletta elettrica dalla balaustra dei Murazzi, ha annunciato di voler fare causa al Comune di Torino.

Mauro Glorioso è rimasto paralizzato in seguito al lancio della bici da parte di alcuni ragazzi che si trovavano sui Murazzi. Lui, studente di medicina, è oggi su una sedia a rotelle mentre due responsabili della lesione permanente sono stati condannati a 16 anni di carcere. Victor Ulinci, accusato di essere il responsabile materiale del lancio, non farà ricorso. La stessa condanna è stata emessa per Sara Cherici, accusata di non aver fermato gli amici e di non aver denunciato quanto accaduto.

In aula la giovane si è opposta alla condanna, spiegando di non aver neppure toccato la bicicletta e di "essersi pentita subito" di non aver denunciato. "Ci aspettavamo una condanna per il suo silenzio – ha spiegato la mamma qualche giorno dopo la lettura della sentenza durante un'intervista – ma non può pagare lei lo sbaglio di tre stupidi".

Ora il papà di Glorioso ha annunciato di voler far causa al Comune di Torino, secondo lui "consapevole della pericolosità dell'area". "Per anni non ha fatto nulla per metterla in sicurezza" ha sottolineato.

"Adesso che si è conclusa la partita dei procedimenti penali riteniamo necessaria una giustizia civile – ha fatto sapere il papà dello studente di Medicina rimasto ferito -. Mauro ha bisogno di un'assistenza molto seria e continuativa. Ha perso l'uso delle gambe e delle mani. Ho il dovere di tutelarlo e garantirgli l'assistenza sempre".

La decisione di avviare una causa civile nasce da un accesso agli atti presentato dalla famiglia, da cui emergerebbe che il Comune sapeva della pericolosità della zona almeno dal 2006. "Se quell'area fosse stata protetta – ha spiegato il papà – Mauro oggi non sarebbe in queste condizioni".