Laila, morta sul lavoro: il macchinario che l’ha uccisa difettoso, la prova nelle foto sul cellulare

A cura di Davide Falcioni

Laila El Harim, l'operaia di 40 anni che martedì mattina è morta dopo essere stata schiacciata dalla fustellatrice a cui lavorava alla Bombonette – azienda di packaging di Camposanto (Modena) – aveva più volte segnalato il malfunzionamento del macchinario anche fotografandolo con il cellulare e utilizzando quelle immagini per descrivere il problema – un frequente blocco – ai tecnici e ai suoi responsabili nel reparto. Lo rivela Repubblica, spiegando che quegli scatti sono stati trovati sullo smartphone della donna e anche il suo compagno Manuele Altiero – con cui si sarebbe dovuta sposare il mese prossimo – ha confermato che gliene parlava di frequente: "Se ne lamentava spesso. Diceva che la fustellatrice si bloccava, che non andava. E spesso dovevano intervenire gli elettricisti" . Ora di quei guasti ricorrenti si dovrà occupare anche la Procura di Modena che ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo nel quale è indagato il legale rappresentante della fabbrica.

Ai magistrati, attraverso una serie di perizie tecniche, spetterà accertare se vi sia una correlazione tra la morte dell'operaia e il malfunzionamento della fustellatrice: gli inquirenti esamineranno anche il diario personale di Laila, dove appuntava non solo fatti strettamente privati ma anche l'andamento delle sue giornate lavorative. Secondo Manuele Altiero, tuttavia, tra quelle pagine non ci sarebbero riferimenti specifici ma solo appunti generali. Nel frattempo Monica Rustichelli, avvocata della famiglia della vittima, ha dichiarato che in caso di necessità nominerà dei periti tecnici "per esaminare il macchinario". Gli investigatori adesso stanno cercando di capire perché il sistema di sicurezza fosse attivabile solo manualmente e non fosse, invece, automatic. Del caso ha parlato anche il ministro del Lavoro Andrea Orlando, durante il question time di ieri, spiegando che "tutti i controlli del mondo" non servirebbero "se fosse vero quello che emerge dalle prime indagini". Parole molto dure che farebbero immaginare responsabilità importanti tra i titolari dell'azienda: "Se una macchina durante il controllo risulta idonea, ma poi viene disattivato il suo dispositivo di sicurezza, tutto gli sforzi vengono vanificati".

La mamma di Luana D'Orazio: "La morte di mia figlia non ha insegnato niente"

Sulla vicenda è intervenuta, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la signora Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, la 22enne morta il 3 maggio, risucchiata da un orditoio nell'azienda tessile di Montemurlo (Prato) dove lavorava. "Vedo che la morte di mia figlia non ha insegnato niente a nessuno. Sono rimasta malissimo perché si rinnova il mio dolore e penso a chi resta. Da tre mesi a questa parte non è cambiato proprio niente: non è possibile, questo è troppo. Così si distruggono le famiglie, sono ingiustizie che non devono succedere. Un controllo ai macchinari di queste fabbriche cosa costa ai datori di lavoro? Una vita umana non ne vale la pena? Se fosse successo ai loro figli, cosa hanno fatto al posto nostro?".