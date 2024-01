Ladri entrano in casa e rubano ceneri del defunto, lo sfogo: “Non avrete mai quello che ci ha dato” L’amarissimo sfogo pubblico dell’ex sindaca di Monteviale contro i ladri che si sono introdotti in casa e rubato le ceneri del fratello morto un anno e mezzo fa per un tumore fulminante: “Gente come voi di vero non ha e non avrà mai nulla”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

“Non c’è religione, compassione, sentimento, coscienza in chi sceglie di vivere portando via i ricordi e le vite degli altri. Noi andremo avanti, i ricordi, quelli veri, quelli delle persone, dei momenti importanti, delle esperienze condivise, non ce li porta via nessuno. Tanto meno gente come voi, che non avrà mai nulla di tutto questo” è l’amarissimo sfogo pubblico dell’ex sindaca di Monteviale e giornalista Elisa Santucci contro i ladri che nei giorni scorsi si sono introdotti in casa e rubato le ceneri del fratello morto un anno e mezzo fa.

I malviventi si sono introdotti nel tardo pomeriggio nell’abitazione del Pavese approfittando della prima cena fuori dopo quasi due anni. “Chissà che tesoro avete pensato fosse contenuto, in quella cassettina di legno blindata, posizionata sul comodino della camera da letto, violando quello che c’è di più caro: le stanze più intime di casa e, in questo caso, ricordi preziosi ed inestimabili di una vita che, purtroppo, è stata strappata via troppo presto” ha scritto la giornalista vicentina.

I ladri probabilmente hanno pensato che ci fosse qualcosa di valore in quel contenitore che invece accoglieva le ceneri del corpo del 63enne stroncato da un tumore fulminante. In realtà sopra vi era una targhetta ben chiara e ai ladri sarà bastato poco per capire che vi erano solo ceneri. Per questo Elisa Santucci spera che in qualche modo facciano ritrovare quei resti del fratello e non li abbiano semplicemente buttati nei campi.

“Insieme alle sue ceneri, che sua moglie aveva deciso di tenere a casa, perché così ‘Lui’ aveva chiesto, vi siete portati via anche la sua fede di nozze che vi frutterà al massimo un centinaio di euro, oltre a qualche gioiello, di valore soprattutto affettivo e perfino una collana di bigiotteria da qualche euro. Ovviamente, di tutto questo, a voi, non interessa assolutamente nulla. Non c’è religione, compassione, sentimento, coscienza in chi sceglie di vivere portando via i ricordi e le vite degli altri” si legge ancora nel lungo post.

“Io credo che rubare le ceneri di una persona che non c’è più segni un limite. La giustizia terrena magari non arriverà mai ma la giustizia celeste, quella cosmica, il karma, chiamatelo come vi pare, ne sono certa, il conto ve lo presenterà” ha proseguito la giornalista, concludendo: “Gente come voi, di ‘vero’, non ha, e non avrà mai, nulla. Ma il conto da saldare arriverà. E sarà un conto pesante. Di questo sono sicura”.