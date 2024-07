video suggerito

La truffa dei viaggi in treno per un anno a soli 2 euro: come funziona e come difendersi Sui social circola una nuova truffa che sfrutta nome e logo di Trenitalia. A mettere in guardia gli utenti la Polizia di Stato: non esiste alcuna promozione che consente di viaggiare con due euro per un anno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Fate attenzione. Sta girando un messaggio circa una presunta promozione di Trenitalia per l'acquisto, al costo di 2 euro, di “Cartafreccia Platino Infinito” che consente viaggi gratis per un anno. La promozione in realtà è una truffa”: a mettere in guardia, con un post su X pubblicato qualche giorno fa, su quella che è una vera e propria truffa, è la Polizia di Stato, che diffonde anche uno screen di un finto sito di Trenitalia per mettere in guardia quanto più possibile i viaggiatori.

Si parla appunto di una presunta promozione che consentirebbe di viaggiare sui treni in maniera illimitata al costo di soli due euro: una promozione, che in realtà, non esiste, ma che potrebbe far gola a tanti in periodo di ferie estive.

Esiste davvero un programma fedeltà di Trenitalia con quel nome, ma quello che non esiste è questa fantomatica promozione del tutto ingannevole per gli utenti.

Leggi anche Usavano donazioni per le cure della figlia malata per pagare viaggi e videogiochi: truffa da 200mila euro

L’ultima truffa sui treni gratis si presenta sui social come un normale annuncio di una presunta promozione di Trenitalia, se si clicca si arriva su un questionario in cui bisogna riempire dei campi. Alcuni dettagli però possono fare capire che si è davanti a un raggiro. Osservando attentamente infatti si scopre che il sito del questionario non è quello di Trenitalia, ma ha un altro nome.

Non solo: anche i commenti che si trovano nel post sui social sono finti e non possono essere neppure cliccati. Per evitare di finire nella trappola dei truffatori è necessario quindi sicuramente fare riferimento solo a siti ufficiali.

Trenitalia si è già attivata presso le autorità competenti, a propria tutela e della clientela, e ha informato tempestivamente gli utenti attraverso i social. L’azienda sottolinea che le promozioni sono pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale Trenitalia.com, sull’App o sui profili social.