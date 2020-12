“Prima ancora della nascita dei suoi fratelli avevo già scelto, sarebbe stato il nostro cucciolo per sempre”: arriva da Bari la storia di Max, un enorme pastore maremmano nato nell’aprile del 2018 che immediatamente si è fatto notare rispetto agli altri cuccioli. Perché Max – come ci racconta la sua proprietaria Flavia – è nato di un colore verde scuro. “Ci siamo trovati davanti a un episodio da noi sconosciuto quando il mio pastore maremmano stava per dare alla luce i suoi cuccioli: il primo cucciolo, che sembrava volesse nascere già qualche giorno prima dato il comportamento della mamma, è nato di colore verde scuro. Il veterinario ci ha dato alcune indicazioni per accertarci che fosse al sicuro, intanto io avevo già scelto che sarebbe stato il nostro cucciolo per sempre”, ci racconta Flavia, una studentessa di 20 anni che oggi vive con tutta la famiglia di Max, la sua mamma Chanel e il papà León, oltre a svariati altri animali.

E, a parte il colore, Flavia parla del suo Max come di un cane speciale anche per la sua “intelligenza e le sue abilità”. Anche il nome scelto per il cucciolo ha una storia: “Appena nato coi suoi versi sembrava dire ‘mamma’, da qui Max perché richiama la parola mamma, Max perché è stato miracolato al massimo (rischiava di nascere morto) e Max perché per noi era già il massimo”, ci racconta Flavia.

Il pastore nella sua vita ha dovuto affrontare diverse sfide – il cucciolo nato verde ha avuto problemi di diverso genere – e anche per questo la famiglia ha deciso di non regalarlo a nessuno perché temeva un eventuale abbandono. Ma ora sta bene e col tempo anche il suo colore verde è andato via ed è diventato uno splendido pastore maremmano bianco: “Lo amiamo tantissimo e ci piace spesso ricordare la sua nascita particolare”.