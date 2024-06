La storia di Gaetano, l’unico studente a Ustica a fare la Maturità: “Dopo l’esame rimarrò sull’isola”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

A 19 anni ancora da compiere Gaetano Caminita è diventato tra gli studenti più famosi d'Italia. Il motivo? È stato l'unico oggi, mercoledì 19 giugno, a Ustica a sostenere la prima prova dell'esame di Maturità 2024. Il ragazzo è iscritto all’Istituto Tecnico Economico con indirizzo Turismo "Saveria Profeta" e questa mattina ha sostenuto la prova in solitaria, in una classe vuota.

"Un evento eccezionale per l’isola e per il mondo della scuola a cui ha voluto presenziare il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro", si legge sulla pagina Facebook del'Ufficio scolastico regionale della Sicilia. Gaetano compierà 19 anni sabato. Delle 32 ore settimanali previste all’Istituto Tecnico Economico con indirizzo Turismo, ne ha frequentate la metà come unico studente di una classe, l’altra metà insieme ad altri otto compagni di quarto anno.​

"Dopo questo esame vorrò rimanere nell'isola che amo tanto, e lavorare nel settore del turismo. Il rapporto con questa terra e con il mare per me è molto forte e indissolubile", ha detto il maturando alla fine delle 6 ore a disposizione per consegnare il tema d'italiano. La traccia che ha scelto è la seconda della tipologia C che parte da un brano di Maurizio Caminito. "Ho scelto la traccia su Profili, selfie e blog, ho potuto raccontare la mia esperienza. Anche le altre tracce sono state interessanti", ha aggiunto.

Gaetano è stato anche uno degli studenti protagonisti del film "Infinitamente piccolo" del regista Pasquale Scimeca, un lavoro che riflette sulla solitudine e sui limiti che i giovani di Ustica affrontano, particolarmente nei lunghi mesi invernali.

Domani affronterà come seconda prova d'indirizzo quella di Economia. ​"La scuola c’è nei territori più complessi di una regione come anche nei più remoti – ha commentato il Direttore Pierro -. Questo perché tutti e a qualsiasi età devono poter accedere all’istruzione. Un'istruzione di qualità in grado di preparare i giovani e di fornire loro gli strumenti necessari ad affrontare al meglio il mondo del lavoro".