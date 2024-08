video suggerito

La star di TikTok Jainer Pinedo muore a 34 anni: aveva contratto la dengue dopo una puntura di zanzara Jainer Moisés Pinedo Vargas era nato a Loreto e lavorava come ingegnere forestale, eppure la sua vera passione è sempre stata la danza. Passione che l'ha fatto diventare virale sui social durante la pandemia di Covid-19.

A cura di Elisabetta Rosso

Ha ballato fino alla fine. Jainer Moisés Pinedo Vargas, 34 anni, conosciuto sui social come l’‘Ingeniero Bailarín’, è morto presso l’Ospedale Nazionale Almanzor Aguinaga Asenjo di EsSalud. L'ingegnere peruviano è diventato una star di TikTok durante la pandemia grazie ai suoi balletti. Poi, il 21 luglio, è stato ricoverato all'ospedale di Condorcanqui, in Amazzonia dopo che i medici gli hanno diagnosticato la dengue.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate il 14 agosto, oltre alla febbre alta e i dolori muscolari, sintomi tipici del dengue, si sono aggiunte complicazioni gravi, tra cui la polmonite e un versamento pleurico. I medici hanno anche diagnosticato un linfoma di Hodgkin, una forma di tumore che si origina dai linfociti e che potrebbe aver compromesso le sue condizioni di salute. Dopo quattro giorni, 18 agosto, Jainer ha subito un arresto respiratorio causato dall’accumulo di liquido nei polmoni. "Pinedo è stato dichiarato morto domenica mattina alle 9" ha dichiarato in una nota il dipartimento sanitario della provincia di Lambayeque. "Durante la sua degenza, Jainer ha ricevuto cure complete e continue dai nostri operatori sanitari, che gli hanno fornito il supporto necessario".

Chi era l'Ingeniero Bailarín

Jainer Moisés Pinedo Vargas era nato a Loreto e lavorava come ingegnere forestale, eppure la sua vera passione è sempre stata la danza. Passione che l'ha fatto diventare virale sui social durante la pandemia di Covid-19. Pinedo infatti dopo aver indossato la sua uniforme da ingegnere, ha replicato una coreografia di gruppo sul brano "No sé" ("Non lo so"), una hit dl gruppo Explosión de Iquitos. Ha caricato poi il video su TikTok accumulando nuovi follower. Il ballerino è stato anche invitato dalla band a esibirsi durante i concerti del loro tour.

Il saluto a Jainer Moisés Pinedo Vargas

"Ti ricorderemo con la gioia che hai sempre trasmesso in ogni spettacolo a cui abbiamo assistito, caro Jainer ‘El Ingeniero Bailarín‘. Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia", ha scritto in una nota il gruppo musicale Explosión de Iquitos.

Anche la cantante e attrice Cecilia Brozovich ha salutato Pinedo: "Quando ancora stavamo vivendo la tristezza e l'incertezza portate dalla pandemia, è emerso un personaggio che, con la sua danza allegra e contagiosa, è diventato molto popolare e amato!" ha scritto su X. "Molto grata per questo! Dirò una preghiera per te Jainer Pinedo! Che Dio ti accolga a braccia aperte".

L'ex deputato Jorge Meléndez invece, dopo aver ricordato il primo incontro con Pinedo nel 2021 ha scritto su X: "Oggi ho appreso della sua triste scomparsa, ci lascia un profondo dolore, ma lascia anche un vuoto immenso di gioia per tutti noi che abbiamo apprezzato la sua danza". L'attore e cantante Vero Vargas ha aggiunto: "Ho i ricordi più belli, porta il tuo cuore gigante in cielo! Vola alto e continua a irradiare la meravigliosa energia di sempre. Riposa in pace".