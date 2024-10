video suggerito

La serie sul delitto di Sarah Scazzi cambia titolo, il sindaco: “Avetrana non è solo il fatto di cronaca” Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha diffuso un comunicato in cui ha commentato la decisione di Disney e della casa di produzione Groenlandia di cambiare il titolo della serie sull’omicidio di Sarah Scazzi, che sarà ‘Qui non è Hollywood’. Rimosso quindi il riferimento alla cittadina pugliese dove nell’agosto 2010 avvenne il fatto. “Riteniamo di aver preservato l’immagine della comunità che rappresento”, ha scritto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, la nuova locandina della serie sull'omicidio di Sarah Scazzi; a destra, il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi (foto FB)

Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha diffuso un comunicato in cui ha commentato la decisione di Disney e della casa di produzione Groenlandia di cambiare il titolo della serie sull'omicidio di Sarah Scazzi, rimuovendo il riferimento alla cittadina pugliese dove nell'agosto 2010 avvenne il fatto.

Il nuovo nome della serie sarà infatti ‘Qui non è Hollywood‘ e non più ‘Avetrana – Qui non è Hollywood'. Pochi giorni fa era arrivato un provvedimento di sospensione da parte del tribunale di Taranto. La fiction del regista pugliese Pippo Mezzapesa, che doveva debuttare su Disney+ il 25 ottobre, non era stata caricata sulla piattaforma di streaming. Ora la serie sarà disponibile con il nuovo titolo a partire da domani, mercoledì 30 ottobre.

Le parole del sindaco di Avetrana Antonio Iazzi

"Riteniamo di aver, quantomeno allo stato, preservato l'immagine della comunità che rappresento, fermo restando che proseguiremo in ogni sede competente, ove necessario, per la tutela dei diritti dei miei concittadini – ha scritto Iazzi – Faremo in modo che il nome Avetrana venga rimosso da ogni forma di pubblicità, già diffusa, dell'evento cinematografico in questione, perché Avetrana non si può e non si deve identificare solo con il terribile fatto di cronaca".

"Disney Plus e la casa produttrice hanno dato piena esecuzione al provvedimento cautelare del Tribunale di Taranto, così riconoscendo la fondatezza della domanda cautelare proposta dal Comune di Avetrana, nonché del conseguente provvedimento del giudice, dapprima sospendendo l'originaria messa in onda della serie Tv e, successivamente, riprogrammando la messa in onda della medesima serie solo col il nome ‘Qui non è Hollywood', eliminando dal titolo il nome della cittadina Avetrana", ha osservato ancora il sindaco nella nota.

"Credo si tratti di un caso unico in Italia. Tutte le notizie diffuse in ordine a casi analoghi non appaiono, invero, assolutamente paragonabili a quella oggetto del contenzioso pendente per i tratti peculiari che lo contraddistinguono. – prosegue il primo cittadino – In questo periodo si è diffuso sul web l'hashtag ‘#IoSonoAvetrana…non solo un nome‘; genera una forte emozione sentire il senso di appartenenza della mia gente, per la difesa dell'immagine del territorio e della dignità della comunità".

"Un sincero ringraziamento al pool difensivo: professor avvocato Fabio Saponaro, avvocato Stefano Bardaro e professor avvocato Luca Bardaro per la professionalità, la dedizione e la passione con la quale stanno affrontando tale disputa", conclude il sindaco.