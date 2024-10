Sarah Scazzi, la serie tv sul delitto di Avetrana non andrà in onda: tribunale dispone la sospensione

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Stop alla messa in onda della discussa serie tv "Avetrana – Qui non è Hollywood", dedicata all'omicidio di Sarah Scazzi. Dopo la richiesta del sindaco della cittadina pugliese, è arrivato il provvedimento di sospensione da parte del tribunale di Taranto: dunque, la fiction non sarà più disponibile su Disney+, su cui avrebbe dovuto debuttare il 25 ottobre.

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia della decisione del primo cittadino di Avetrana Antonio Iazzi, di presentare un ricorso d’urgenza ex articolo 700 al tribunale di Taranto, con il quale veniva chiesta "la sospensione immediata della messa in onda e la visione preliminare della serie per appurare se l’associazione del nome della cittadina all’adattamento cinematografico susciti una portata diffamatoria rappresentandola quale comunità ignorante, retrograda, omertosa, eventualmente dedita alla commissione di crimini efferati di tale portata, contrariamente alla realtà".

La comunità di Avetrana, aveva aggiunto ancora il sindaco, affiancato da un pool difensivo composto dai legali Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro, "ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall'omicidio, dal momento che la tragedia destò sgomento nella collettività, interessata da una imponente risonanza mediatica, che stimolò l'ente a costituirsi parte civile nel processo penale a carico di Misseri Michele" e degli altri imputati. "La messa in onda del prodotto cinematografico – si legge ancora – rischia invece di determinare – prescindendo anche dal contenuto che al momento si ignora – un ulteriore attentato ai diritti della personalità dell'ente comunale, accentuando il pregiudizio che il titolo già lascia presagire nel catapultare l'attenzione dell'utente sul territorio più che sul caso di cronaca".

E alla fine il Tribunale gli ha dato ragione. Il giudice che ha emesso il provvedimento, Antonio Attanasio, ha, inoltre, fissato l'udienza di comparizione delle parti al 5 novembre. Si ricordi che per l'omicidio di Avetrana, consumatosi nell'agosto del 2010, sono state condannate all'ergastolo in via definitiva Sabrina Misseri e Cosima Serrano, cugina e zia di Sarah Scazzi, e il padre e marito delle due, Michele Misseri, condannato per concorso in soppressione di cadavere ma da mesi ormai uomo libero, avendo finito di scontare la sua pena.