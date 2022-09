La Scuola è già iniziata, primo giorno in classe senza mascherine per studenti dell’Alto Adige Oggi è suonatala la prima campanella per tutti gli studenti dell’Alto Adige, i primi a tornare in classe in Italia e a sperimentare le nuove regole covid che prevedono l’addio alle mascherine.

A cura di Antonio Palma

In Italia la Scuola è già iniziata. Oggi infatti è suonatala la prima campanella per tutti gli studenti dell'Alto Adige che, come accade ormai da molti anni, sono i primi a tornare in classe in Italia dopo le vacanze estive e saranno anche gli ultimi a finire per avere vacanze più lunghe in inverno. "L'auspicio è che sia il più possibile un anno scolastico senza emergenze, vissuto nella massima serenità da tutti" ha dichiarato il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, esprimendo l'augurio di tutti per questo primo anno scolastico senza mascherine dopo l'epoca covid-19.

I circa novantamila studenti della provincia di Bolzano infatti sono i primi anche a sperimentare le nuove regole covid a scuola che prevedono ormai l'addio alle mascherine e ai controlli della temperatura all'ingresso ma anche l'addio alla quarantena per i contatti dei positivi e soprattutto l'addio alla Didattica a distanza anche in caso di positivo in classe. I bambini positivi, infatti, saranno in isolamento come malati senza nessun obbligo di seguire le lezioni a distanza mentre un semplice raffreddore non impedirà ai ragazzi di frequentare la scuola. Anche gli insegnanti non vaccinati, sospesi l'anno scorso, potranno tornare in aula a fare lezione.

"Un bel banco di prova, siamo felici di vedere i sorrisi dei ragazzi che tornano a scuola", ha commentato l'assessore all'istruzione di lingua italiana Giuliano Vettorato. La vigilanza infatti resta alta e al primo segnale di casi conclamati di contagio in classe torna l'Ffp2.

L'anno scolastico 2022-2023 inizierà invece il 12 settembre prossimo per gli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il giorno dopo riapriranno le scuole della Campania mentre il 14 settembre tocca a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Quindi, sarà la volta di Lazio, Emilia Romagna e Toscana il 15 settembre. Gli ultimi a rientrare in classe saranno infine quelli di Sicilia e Valle d'Aosta il 19 settembre. La fine dell'anno scolastico sarà quasi per tutti il 10 giugno 2023, faranno eccezione solo l'Emilia-Romagna che chiuderà il 7 giugno, la Lombardia l'8, il Trentino il 9, la Val D'Aosta il 15 e Bolzano il 16 giugno.