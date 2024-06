video suggerito

La rivelazione di Papa Francesco dopo le polemiche: “Conosco tanti sacerdoti con tendenze omosessuali” Dopo le polemiche sulla “frociaggine” nei seminari, Papa Francesco rivela a Padre James Martin, già molto noto per le sue posizioni pro LGBT: “Conosco molti preti gay”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le polemiche sulla "frociaggine" nei seminari, Papa Francesco è tornato a parlare del tema della omosessualità nella Chiesa. Lo ha fatto questo pomeriggio insieme a padre James Martin, statunitense, gesuita come lui, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il resoconto dell'incontro che ha avuto proprio con Bergoglio questo pomeriggio a Santa Marta.

"Cari amici: sono stato profondamente onorato di incontrare Papa Francesco per una conversazione di un'ora oggi a Casa Santa Marta. Con il suo permesso di condividerlo, il Santo Padre ha detto di aver conosciuto molti seminaristi buoni, santi e celibi e sacerdoti con tendenze omosessuali. Ancora una volta, ha confermato il mio ministero con le persone LGBTQ e ha dimostrato la sua apertura e amore per la comunità LGBTQ. È stata anche una grande gioia ricevere la sua benedizione nel 25esimo anniversario della mia ordinazione al sacerdozio", si legge nel messaggio di Padre James Martin, già molto noto per le sue posizioni pro LGBT, e tra i primissimi ad accogliere le indicazioni della Fiducia Supplicans e a benedire una coppia dello stesso sesso.

Si tratta di una apertura del Santo Padre dopo le polemiche dei giorni scorsi, dovute allo scivolone, reso noto lo scorso 27 maggio, quando con una battuta ai vescovi, incontrati a porte chiuse in Vaticano, Bergoglio avrebbe detto: "In alcuni seminari c’è già troppa frociaggine", ribadendo il suo ennesimo no all'ingresso di persone dichiaratamente gay nei seminari cattolici. Il giorno successivo si è scusato con una nota della sala stampa vaticana: "Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri".

Poi, ieri, Bergoglio è tornato sull'argomento, confermando il suo secco "no" all'ingresso nei seminari di chi ha tendenze gay. In occasione di un incontro con parte del clero romano all'Ateneo Salesiano, Bergoglio – ha fatto sempre sapere la Santa Sede – "ha parlato del pericolo delle ideologie nella Chiesa ed è tornato sul tema dell'ammissione nei seminari di persone con tendenze omosessuali, ribadendo la necessità di accoglierle e accompagnarle nella Chiesa e l'indicazione prudenziale del Dicastero per il Clero circa il loro ingresso in seminario".