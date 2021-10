La Regina Elisabetta ha scritto a Umberto Bossi: “Grata per il tuo affetto dopo la morte di Filippo” La Regina Elisabetta, 95 anni, ha spedito una lettera all’ex leader della Lega Nord Umberto Bossi: la missiva, spedita a Palazzo Madama, è stata scritta su carta intestata di Buckingham Palace per ringraziare l’ex segretario del Carroccio del “suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell’amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo” Filippo.

A cura di Davide Falcioni

La Regina Elisabetta, 95 anni, ha inviato una lettera all'ex leader della Lega Nord Umberto Bossi: la missiva, spedita a Palazzo Madama, è stata scritta su carta intestata di Buckingham Palace e reca la firma di Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà. "La Regina mi ha chiesto di ringraziarla per il suo premuroso messaggio di affetto che le ha inviato in occasione della morte dell'amato marito di Sua Maestà, il Duca di Edimburgo" Filippo, si legge nel testo. "La Regina è rimasta colpita dai messaggi ricevuti ed è molto grata per le sue parole gentili", ha scritto Paterson. Il ‘senatur' aveva inviato alla sovrana di Gran Bretagna e Irlanda del Nord le condoglianze per la scomparsa del consorte avvenuta lo scorso 9 aprile all'età di 99 anni. La coppia aveva condiviso 73 anni di matrimonio.

Pochi giorni fa, in occasione del suo discorso per l’apertura della nuova sessione del parlamento scozzese, la Regina Elisabetta ha deciso di parlare per la prima volta in pubblico dello storico compagno di vita Filippo di Edimburgo: "Conoscete il profondo affetto che mi lega a questo meraviglioso Paese", ha esordito sua Maestà, "e i tanti ricordi felici che ho insieme al principe Filippo durante i nostri soggiorni qui". Poche parole, certo, che però hanno commosso l'opinione pubblica di tutto il Regno Unito. Dal giorno del funerale a Windsor, infatti, Sua Maestà non aveva ancora affrontato la questione durante appuntamenti istituzionali. Aveva parlato del duca di Edimburgo sui social e nei comunicati ufficiali, ovviamente, ma mai durante un evento in presenza. Anche la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon, dopo aver accolto la regina nell’aula dei dibattiti di Holyrood, ha omaggiato il principe Filippo con poche ma sentite parole. "L’appuntamento di oggi è tinto di rammarico per una triste assenza".