L’Italia è sempre più rossa nelle mappe Ecdc. Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Campania e le province autonome di Trento e Bolzano sono le aree colorate in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. L'Ecdc aggiorna la mappa delle zone a rischio Covid ogni giovedì sulla base dei dati ricevuti fino al martedì precedente e riguarda le restrizioni da imporre sulla libera circolazione dei cittadini nell’Ue. Nelle zone a più alto rischio, quelle per l'appunto rosso scuro, si hanno maggiori limitazioni agli spostamenti, con l’obbligo di tampone e alla quarantena per chi da quelle aree vuole spostarsi nel resto dell’Ue. Le zone in rosso scuro sono quelle in cui l’incidenza dei contagi è sopra la soglia dei 500 casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni.

Quali sono le zone rosso scuro in Italia

Per quanto riguarda l’Italia, dunque, la penisola resta in rosso ad eccezione della Sardegna che è gialla e di alcune aree in rosso scuro. Si tratta appunto della Campania, le Marche, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna e le province autonome di Trento e Bolzano in rosso scuro. La settimana scorsa le aree a più alta incidenza Covid nel nostro Paese erano le province autonome e l'Emilia Romagna. Nel resto d'Europa la situazione migliora ancora nella Penisola iberica, in Irlanda e Danimarca, ma peggiora in Ungheria e nel nord della Polonia.

Ad oggi secondo le misure adottate dal governo in Italia sono tre le Regioni rosse – Basilicata, Campania, Molise – ma le cose potrebbero cambiare col nuovo monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute atteso per domani. Potrebbero esserci da lunedì 15 marzo altri passaggi di fascia verso il rosso: Lombardia e Piemonte, già arancione rafforzato, probabilmente diventeranno rosse, così come Friuli-Venezia Giulia, Marche ed Emilia-Romagna.